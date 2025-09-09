Il ponte è ancora chiuso: "Subito lavori per riaprirlo"

Dovrebbero riprendere questa mattina, a opera di Centria, società di Estra, i lavori per riparare la tubazione del gas sul ponte in via Santo Stefano. Il condizionale è d’obbligo dal momento che il ponte avrebbe dovuto essere riaperto ieri dopo la chiusura di venerdì a causa di una perdita di gas (immediato è scattato l’allarme e sul posto si sono precipitati i vigili urbani che hanno provveduto alla chiusura del ponte, scattata fra l’altro in un orario di punta, quello del tardo pomeriggio).

Nonostante l’attesa ieri il ponte era sempre chiuso e l’amministrazione comunale, per voce dell’assessore ai lavori pubblici, Tommaso Landi, non ha nascosto il proprio disappunto: "Venerdì, durante i lavori eseguiti da Publiacqua per un nuovo allaccio residenziale, è stata danneggiata una condotta del gas. L’intervento immediato di Publiacqua e Centria e dei vigili del fuoco ha permesso di mettere rapidamente in sicurezza la situazione, garantendo la tutela dei cittadini. Tuttavia a distanza di tre giorni i lavori non sono ancora stati completati e la viabilità sul ponte resta interrotta. È evidente che questo sta causando un grave disagio alla popolazione, già messa a dura prova dalle difficoltà di spostamento. Chiediamo quindi con forza che l’intervento venga ultimato nel più breve tempo possibile e che si faccia tutto il necessario per riaprire la viabilità". L’assessore aggiunge: "Comprendiamo che gli imprevisti sui cantieri possano capitare, ma è fondamentale che siano gestiti con la massima tempestività ed efficienza. Monitoreremo costantemente la situazione fino alla completa risoluzione del problema".

Pier Francesco Nesti