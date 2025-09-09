La lezione di Velasco

Doriano Rabotti
La lezione di Velasco
Firenze
9 set 2025
9 set 2025
PIER FRANCESCO NESTI
Cronaca
Il ponte è ancora chiuso: "Subito lavori per riaprirlo"

L’assessore Landi contro Centria (gruppo Estra) dopo la rottura di un tubo "Da tre giorni viabilità interrotta per il cantiere, bisogna fare presto".

Dovrebbero riprendere questa mattina, a opera di Centria, società di Estra, i lavori per riparare la tubazione del gas sul ponte in via Santo Stefano. Il condizionale è d’obbligo dal momento che il ponte avrebbe dovuto essere riaperto ieri dopo la chiusura di venerdì a causa di una perdita di gas (immediato è scattato l’allarme e sul posto si sono precipitati i vigili urbani che hanno provveduto alla chiusura del ponte, scattata fra l’altro in un orario di punta, quello del tardo pomeriggio).

Nonostante l’attesa ieri il ponte era sempre chiuso e l’amministrazione comunale, per voce dell’assessore ai lavori pubblici, Tommaso Landi, non ha nascosto il proprio disappunto: "Venerdì, durante i lavori eseguiti da Publiacqua per un nuovo allaccio residenziale, è stata danneggiata una condotta del gas. L’intervento immediato di Publiacqua e Centria e dei vigili del fuoco ha permesso di mettere rapidamente in sicurezza la situazione, garantendo la tutela dei cittadini. Tuttavia a distanza di tre giorni i lavori non sono ancora stati completati e la viabilità sul ponte resta interrotta. È evidente che questo sta causando un grave disagio alla popolazione, già messa a dura prova dalle difficoltà di spostamento. Chiediamo quindi con forza che l’intervento venga ultimato nel più breve tempo possibile e che si faccia tutto il necessario per riaprire la viabilità". L’assessore aggiunge: "Comprendiamo che gli imprevisti sui cantieri possano capitare, ma è fondamentale che siano gestiti con la massima tempestività ed efficienza. Monitoreremo costantemente la situazione fino alla completa risoluzione del problema".

Pier Francesco Nesti

