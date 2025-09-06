Fuga di gas, ponte chiuso. Via Santo Stefano vietata

Resterà chiuso fino a lunedì – o almeno queste sono le previsioni - il ponte sul Bisenzio in via Santo Stefano. Di fatto tagliando il comune in due visto che la strada attraversa tutto il centro storico. Ieri pomeriggio, a causa di alcuni lavori da parte di privati e relativi alle tubature, si è registrata una perdita di gas e il ponte, in un primo momento, è stato chiuso solo in modo temporaneo al traffico. Sul posto sono intervenuti rapidamente sia i vigili del fuoco che gli agenti della polizia municipale che hanno interdetto tutta l’area l’area, "garantendo – spiegano dal comune – la sicurezza dei cittadini". Successivamente, in conseguenza delle verifiche fatte sul posto dai tecnici, è stata presa la decisione di chiudere il ponte, e di conseguenza via Santo Stefano, ai veicoli fino a lunedì, mentre nello stesso arco di tempo sarà sempre garantito il passaggio pedonale. Per poi aggiungere: "Si invita pertanto la cittadinanza a utilizzare strade alternative. I lavori proseguiranno fino al completo ripristino e alla messa in sicurezza della zona". Immediate le reazioni sui social, con proteste, anche smodate, da parte di tanti che ovviamente non erano a conoscenza della situazione, dettata da un imprevisto, e che pensavano invece che il ponte fosse stato chiuso per chissà quale motivo. Per di più in un orario di punta per Campi, quando in tanti stanno facendo rientro verso casa e invece sono stati costretti a lunghe code e a cambiare direzione di marcia quando si sono trovati nelle vicinanze del ponte, con disagi facilmente immaginabili.

Su quanto accaduto è intervenuto l’assessore ai lavori pubblici, Tommaso Landi: "Durante le operazioni di scavo, per lavori previsti da tempo, è stato accidentalmente intercettato un tubo del gas, provocando una perdita che è stata immediatamente messa in sicurezza dai tecnici. Sul posto, però, sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco che, insieme agli agenti della nostra municipale, hanno chiuso la zona al traffico". Per poi aggiungere: "Per tutelare al meglio l’incolumità di tutti, è stata presa la decisione di vietare il passaggio ai veicoli sul ponte di via Santo Stefano fino a lunedì in modo che i lavori di sistemazione del guasto possano essere portati a termine con la massima tranquillità. Nella speranza naturalmente di non dover aspettare fino a quel momento, il che vorrebbe dire che i lavori sono stati completati ed è garantita la sicurezza della condotta".