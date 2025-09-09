La lezione di Velasco

Doriano Rabotti
La lezione di Velasco
Firenze
Stroncato da un malore. Addio al super tifoso 'Cris'. Era il nipote di Valdo Spini
9 set 2025
GIOVANNI PULERI
Cronaca
  4. Stroncato da un malore. Addio al super tifoso ’Cris’. Era il nipote di Valdo Spini

Stroncato da un malore. Addio al super tifoso ’Cris’. Era il nipote di Valdo Spini

Daniele Cerrina Feroni, 32 anni, è morto a seguito di un arresto cardiaco. Parente dell’ex ministro, era un membro del C.S. Lebowski. Oggi i funerali.

Il mondo del calcio dilettantistico fiorentino è in lutto per la scomparsa di Daniele Cerrina Feroni, noto come "Cris", storico membro del C.S. Lebowski e segretario dell’ACD Bagno a Ripoli. Il rinvio della partita di Coppa Italia a Barberino Tavarnelle di due giorni fa è dovuto alla tragica perdita del 32enne, figura storico e colonna portante della società dilettantistica. Cris, che aveva solo 32 anni, è venuto a mancare domenica sera a seguito di un arresto cardiaco che lo ha colpito nella notte di sabato.

Cerrina Feroni era figlio di Simone e di Debora Spini (docente universitaria) nonché nipote dell’ex ministro e parlamentare Valdo Spini (che era suo zio) e del musicologo Daniele Spini, mentre suo nonno era il grande storico Giorgio Spini, figura di spicco del mondo protestante italiano.

I funerali si svolgeranno oggi, martedì, alle 15, nella Chiesa Valdese, in via Micheli angolo via Lamarmora. "Chi può venire ci fa molto piacere perché è stata una bruttissima botta per noi", scrive sui social il padre Simone.

Cresciuto fin da giovanissimo nel tifo del Lebowski, a cui ha dedicato ben 18 anni della sua vita, Cerrina Feroni era una figura fondamentale per l’intero ambiente. La società lo ricorda come un collaboratore instancabile e presente in molteplici ambiti, dal ruolo di dirigente accompagnatore e segretario sportivo fino a quello di "instancabile organizzatore e chef, colonna portante della nostra amata sagra del fritto".

Il C.S. Lebowski ha voluto sottolineare l’enorme contributo di Cris, che nel tempo è diventato un punto di riferimento della società. "Questa Cooperativa deve tantissimo a lui", si legge nella nota ufficiale. Il Lebowski nel concludere il messaggio, riporta una frase che lo stesso Daniele dedicò a un altro membro della società dopo la sua morte: "Stare tutti insieme sarà il nostro regalo, con la convinzione che da qualche parte, chi ci manca di più brinderà con noi".

Giovanni Puleri

© Riproduzione riservata