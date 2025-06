L’incontro tra domanda e offerta. Quattrocento colloqui di lavoro

La corte di Palazzo Trinci si è trasformata, per un giorno, in una location dove si sono incontrate domanda e offerta di lavoro. Ha fatto tappa a Foligno la campagna nazionale ‘C’è posto per te’, promossa da Sviluppo lavoro Italia. Hanno aderito oltre 20 aziende, che hanno effettuato 400 colloqui mettendo a disposizione 350 posizioni lavorative. L’intento del tour itinerante di Sviluppo Lavoro Italia, viene spiegato, è favorire l’incontro fra domanda e offerta di lavoro, soprattutto di giovani e donne, spesso ‘distanti’ dalle dinamiche occupazionali e dalle opportunità professionali. Il tour rappresenta un’iniziativa concreta a supporto delle politiche attive del lavoro e della costruzione di un mercato più accessibile, inclusivo ed efficiente. A presentare l’iniziativa ieri Paola Nicastro, presidente e amministratore delegato di Sviluppo Lavoro Italia, il sindaco Stefano Zuccarini, e Franco Zaffini, presidente della Commissione lavoro del Senato.Per Zaffini "si tratta di un modello efficace di politica attiva capace di tradurre in azione concreta il nuovo paradigma che il Governo sta promuovendo: non più un approccio assistenzialista, ma un sistema che punta ad attivare le persone, valorizzarne competenze e potenzialità, e accompagnarle verso un’occupazione stabile e qualificata". "Il nostro obiettivo è diffondere strumenti per accompagnare le persone verso un lavoro, soddisfacente e di qualità", ha dichiarato Nicastro. "Questa iniziativa è molto importante per il territorio di Foligno e per tutta l’Italia - ha detto Zuccarini - perché è riuscita a fare incontrare la domanda con il mercato del lavoro e questo è fondamentale per lo sviluppo delle città e del tessuto sociale e lavorativo. Inoltre, va incontro alle esigenze dei nostri giovani e al contempo è molto utile alle aziende del territorio. L’aumento dei posti di lavoro per effetto delle misure adottate dal Governo Meloni è un segnale positivo e va nella giusta direzione". Nel corso della giornata si sono svolti anche laboratori specializzati per responsabili e operatori dei Centri per l’Impiego, con focus su servizi alle imprese, supporto all’autoimpiego e collocamento mirato, arricchiti dalla presentazione del Progetto Edo- Educazione Digitale per l’Occupazione. I cittadini hanno potuto ricevere informazioni sulla piattaforma Siisl e sulla piattaforma Edo, strumenti digitali fondamentali per l’accesso ai servizi per il lavoro e per i beneficiari del Programma Gol. La prossima tappaa L’Aquila, il 25 e 26 giugno.