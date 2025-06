Medicina, primo semestre aperto a tutti. Firenze sceglie la didattica flessibile

Firenze, 23 giugno 2025 - Firenze si prepara al cambiamento per quanto riguarda la formazione degli aspiranti camici bianchi. In vista dell’avvio del nuovo anno accademico, l’Università del capoluogo toscano ha deciso di organizzare il “semestre filtro” del primo anno di Medicina – previsto dalla recente riforma voluta dalla ministra dell’Università Anna Maria Bernini – in modalità flessibile. Un termine che, nel concreto, significa una didattica che unisce la possibilità di seguire le lezioni sia in presenza che da remoto. Una scelta che, fanno sapere da San Marco, mira a favorire la più ampia partecipazione possibile, senza rinunciare alla qualità della preparazione.

L’ateneo spiega che, nel rispetto dei decreti ministeriali e grazie alla propria autonomia, sta lavorando per assicurare a tutti gli studenti una frequenza utile e proficua, capace di accompagnarli verso i primi esami di profitto. Sarà garantita, inoltre, prosegue la nota, una comunicazione trasparente e continua sia per coloro che saranno ammessi ai corsi di Medicina e Odontoiatria, sia per chi proseguirà gli studi nei cosiddetti corsi affini.

Informazioni più dettagliate saranno rese note a fine luglio, quando sarà chiaro quanti studenti si saranno effettivamente iscritti.

Intanto, da oggi in tutta Italia sono ufficialmente aperte le iscrizioni al primo semestre del corso di laurea in Medicina. Un semestre che, per la prima volta, sarà appunto ad accesso libero, senza test d’ingresso. Il cambiamento è epocale: chiunque potrà iscriversi attraverso la piattaforma Universitaly, scegliendo un ateneo principale e indicando almeno altre nove sedi preferite.

Al centro di questa nuova formula ci sono tre insegnamenti fondamentali – Chimica, Fisica e Biologia – con altrettanti esami da sostenere entro la fine dell’anno. Ogni materia darà diritto a sei crediti formativi, per un totale di 18 CFU. E proprio sulla base degli esiti di queste prove sarà stilata una graduatoria nazionale: potrà accedere al secondo semestre chi avrà ottenuto almeno 18/30 in ognuna delle tre prove. Per tutti gli altri, si aprirà la possibilità di proseguire il percorso all’interno di un corso affine, scelto tra Biotecnologie, Scienze Biologiche, Farmacia, Scienze zootecniche o tra alcune professioni sanitarie selezionate.