Università di Firenze, via al nuovo anno accademico: 148 corsi di laurea e immatricolazioni dal 1° luglio

Firenze, 26 maggio 2025 - Tasse studentesche invariate, 148 corsi di laurea, inizio delle immatricolazioni anticipato al primo luglio. Ecco come si presenta l’Università di Firenze in vista del nuovo anno accademico 2025-2026. Con l’approvazione da parte del consiglio d’amministrazione del manifesto degli studi, ecco disponibili tutte le informazioni su offerta didattica, scadenze e procedure amministrative.

“La proposta dell’Università di Firenze è molto articolata – ha affermato la rettrice Alessandra Petrucci - e intende offrire, insieme alla possibilità di sbocchi occupazionali significativi, come dimostra anche il rapporto AlmaLaurea, una chiave di lettura utile ad affrontare un mondo sempre più complesso. Occorre favorire una scelta consapevole e convinta del percorso universitario: per questo, stiamo potenziando le attività di orientamento, anche ai fini dell’accessibilità e dell’inclusione”.

La data di inizio delle immatricolazioni ai corsi di laurea triennale, ai percorsi di laurea a ciclo unico e alle lauree magistrali ad accesso libero sarà il primo luglio.

Date diverse sono previste per i corsi di laurea a numero programmato: nei bandi già online o di prossima pubblicazione su www.unifi.it sono indicate le scadenze entro cui fare domanda.

Il rinnovo delle iscrizioni agli anni successivi al primo partirà, invece, mercoledì 30 luglio.

Offerta formativa

L’offerta formativa dell’Università di Firenze, tra le più ricche del panorama accademico italiano, spazia fra tutte le aree scientifico-disciplinari e conta 148 corsi di laurea, di cui 64 percorsi triennali, 9 a ciclo unico e 75 lauree magistrali. Molte delle proposte hanno per oggetto alcune tra le maggiori sfide della società, dallo sviluppo sostenibile all’intelligenza artificiale, dalle sfide demografiche alle nuove frontiere della tecnologia e della scienza, fino alla conservazione e alla promozione dei beni culturali e artistici.

L’offerta formativa si distingue anche per il respiro internazionale: 21 sono i percorsi internazionali, organizzati in collaborazione con università straniere per il rilascio di titoli congiunti, doppi o multipli e 18 i corsi di studio tenuti anche o esclusivamente in lingua inglese. Inoltre 7 corsi di laurea sono in modalità mista, cioè in parte in presenza e in parte online, per ampliare le possibilità didattiche e facilitare la conciliazione di studio e impegni lavorativi o familiari. Completano il panorama 2 corsi di laurea professionalizzanti, che prevedono un veloce inserimento nel mondo del lavoro nel campo delle tecniche e tecnologie per le costruzioni e nell’industria del legno.

La novità

La novità dell’anno accademico 2025-26 è il corso di laurea magistrale in “Logica, filosofia delle scienze e metodi della ricerca”, corso progettato in collaborazione con la Scuola IMT Alti studi di Lucca. L’obiettivo è quello di formare laureati che uniscano una solida e strutturata preparazione in logica e filosofia della scienza con una forte capacità d'interagire con la ricerca di frontiera in diverse discipline scientifiche.

Tasse: nessun aumento

Per quanto riguarda le tasse studentesche per l’anno accademico 2024/25 il Manifesto degli studi conferma l’impianto dell’anno scorso, con la gradualità dei contributi, modulati secondo 72 fasce di reddito Isee. Immutato il tetto di esenzione della no tax area fissato a 24mila euro/Isee.

Confermati gli esoneri e le riduzioni per studenti con disabilità e per gli studenti atleti, cioè coloro che hanno conseguito meriti sportivi di rilievo agonistico nazionale e internazionale. Gli studenti che hanno ottenuto la maturità con il voto 100 e lode non pagheranno per il primo anno il contributo onnicomprensivo, che rappresenta la voce principale delle tasse.

Sono inoltre previsti rimborsi parziali delle tasse per incentivare le immatricolazioni e le iscrizioni di studentesse e studenti a corsi di studio di aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario (ambito scientifico-tecnologico).

Le info sul nuovo anno accademico sono in corso di pubblicazione su www.unifi.it