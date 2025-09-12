Lavori, riapre il ponte sul Bisenzio. Sotto i ferri due ’arterie’ del centro

di Pier Francesco NestiÈ stato finalmente riaperto il ponte sul Bisenzio in via Santo Stefano. Nonostante le incertezze delle ultime ore, infatti, visto che in questi giorni è piovuto e il cantiere si era dovuto fermare, il guasto è stato riparato. Una vicenda che è andata avanti per una settimana dopo che venerdì scorso, in seguito a un intervento richiesto da un privato, era stata involontariamente danneggiata una tubatura del gas. Allarme, vigili del fuoco e municipale sul posto e ponte chiuso al traffico – ma non ai pedoni – fino ai giorni prima di lunedì e poi di mercoledì quando sembrava che finalmente potesse essere riaperto.

L’amministrazione comunale, invece, si è vista costretta a permettere il passaggio ai veicoli "a senso unico alternato – così come scritto su Facebook -, in modo da permettere la circolazione in sicurezza durante il proseguimento dei lavori". Amministrazione che nell’ultima settimana non aveva nascosto il proprio disappunto: "È evidente – ha ribadito l’assessore ai lavori pubblici, Tommaso Landi - che tutto questo è stato motivo di disagio per i cittadini, già messi a dura prova dalle difficoltà di spostamento". Ieri nel tardo pomeriggio, finalmente, la conclusione dei lavori e la riapertura del ponte a doppio senso di marcia.

Il rovescio della medaglia, invece, ovvero il motivo di soddisfazione per l’assessore Landi è il via ai lavori di rifacimento dei marciapiedi e del manto stradale in via Risorgimento e via Trieste: "Nei prossimi giorni – ha detto - partiranno i lavori ai marciapiedi e di ripristino della sede stradale di una porzione delle due strade, lato via Buozzi. Un intervento atteso da tempo e finalizzato a migliorare la sicurezza e la fruibilità delle strade". Il progetto prevede infatti la realizzazione di nuovi marciapiedi con autobloccanti color ‘vecchio mattone’, in continuità con quelli già esistenti, la sostituzione integrale della ‘zanella’ e il rifacimento del manto stradale, per una spesa complessiva di 200.000 euro e una durata dei lavori di 120 giorni. "Il cantiere – conclude Landi – sarà organizzato in più fasi, in modo da ridurre al minimo i disagi per i residenti e per chi utilizza quotidianamente queste strade".