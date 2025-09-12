Torrino d’Oro, è festa. Cena per 1.700 ospiti. Premi e riconoscimenti: "Alè capitan Ranieri"

Ventitreesima edizione ieri sera in piazza del Cestello del premio Torrino d’oro, tradizionale appuntamento organizzato dall’Associazione Rondinella del Torrino attraverso il Comitato Festeggiamenti San Frediano. La cena, curata da Villa Viviani, ha richiamato centinaia di persone ed è stata presentata da Gaetano Gennai. Nel corso della serata sono stati consegnati i riconoscimenti realizzati dall’Argenteria Fratelli Peruzzi. I premiati di quest’anno sono stati il capitano della Fiorentina Luca Ranieri, l’attore Sergio Forconi, il cerimoniere del corteo storico della Repubblica Fiorentina Luciano Artusi, l’Archivio Storico Foto Locchi e la Fondazione Santa Maria Nuova. A loro si sono aggiunti la giovane nuotatrice della Rari Nantes Florentia Bianca Nannucci, vincitrice di due ori agli Europei juniores e atleta più giovane della spedizione azzurra ai mondiali di Singapore, e la Pizzicheria Tortoli di Borgo San Frediano, storica attività del quartiere.

Gli utili della manifestazione sono stati destinati all’Associazione Pantagruel, che opera all’interno dei penitenziari di Sollicciano e del complesso “Mario Gozzini“. Dalla prima edizione a oggi sono stati assegnati complessivamente 170 Torrini d’oro e devoluti oltre 110mila euro in beneficenza, con una partecipazione totale di più di trentamila persone. Il Torrino d’oro, nato per valorizzare la fiorentinità nelle sue espressioni più autentiche, ha confermato anche quest’anno la sua formula di successo che unisce riconoscimenti a personaggi e istituzioni con la grande cena popolare di San Frediano.

ross.c.