Il ponte di via Santa Maria Maddalena sarà demolito

Via il ponte di via Santa Maria Maddalena a Figline: al suo posto un altro più lungo e più moderno. La demolizione del sovrappasso rientra nei lavori, di competenza di Autostrade per l’Italia per la terza corsia autostradale. Per eliminare il ponte, gli operai saranno a lavoro nella notte tra il 21 e il 22 giugno; dopo le delicate operazioni di demolizione, verrà realizzato subito quello nuovo di lunghezza maggiore. Durante le varie fasi di intervento, la circolazione stradale sarà deviata sulla SP1 e su via Santa Maria di Loreto. Nelle scorse settimane gli operai sono stati impegnati nell’eliminazione dei vecchi e realizzazione dei 5 nuovi cavalcavia nel tratto Firenze sud – Incisa Reggello, alcuni in territorio di Rignano, altri di Bagno a Ripoli.

Passano sopra il tracciato storico dell’Autosole e sono tutti realizzati in acciaio e soletta in calcestruzzo armato. Si iniziano così a vedere i primi cambiamenti del completamento del tracciato definito a 7 corsie totali, con attività propedeutiche alla rimodulazione del tracciato originario dell’A1. Il programma di potenziamento in questo tratto prevede la realizzazione di un nuovo tracciato "in variante", ossia quello dove è in fase di realizzazione anche la nuova galleria naturale di San Donato oltre a due nuovi viadotti: a progetto ultimato, ospiterà il traffico su tre corsie in direzione Roma.

Manuela Plastina