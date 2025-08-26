Non è colpa di Manganiello
Non è colpa di Manganiello
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Fuga di gasAlessandro Scarafuggi Polemica sulla strageRisarcimentoBimbi via dalla guerraMare gratis
Acquista il giornale
CronacaL’Antica Fiera si accende. Due settimane di festa
26 ago 2025
PIER FRANCESCO NESTI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Firenze
  3. Cronaca
  4. L’Antica Fiera si accende. Due settimane di festa

L’Antica Fiera si accende. Due settimane di festa

A Signa torna la manifestazione che celebra e rinnova la tradizione. Il sindaco: "Più lunga e ricca di appuntamenti". Ecco il programma .

L’auto semidistrutta finita fuori strada a Campi Bisenzio

L’auto semidistrutta finita fuori strada a Campi Bisenzio

Per approfondire:

Torna, dal 30 agosto al 14 settembre, l’Antica Fiera di Signa promossa dal Comune e dalla Pro Loco. È stata presentata ieri dal sindaco Giampiero Fossi, dal vicepresidente della Pro Loco, Carlo Pezzetti, e da Matteo Mannelli, presidente dell’associazione Pollicino. "È tutto pronto – ha detto Fossi – Si tratta di una tradizione profondamente radicata nella nostra comunità, che quest’anno si rinnova grazie all’impegno e alla partecipazione di tante realtà associative. Con una bella novità: la Fiera sarà ancora più lunga e ricca di appuntamenti". Ad aprire la fiera, sabato 30 agosto (alle 16.30), l’inaugurazione della mostra di Cristina Falcini al museo della Paglia e a seguire la personale dell’artista Gianni Benelli (sala dell’affresco del Comune).

Alle 18, invece, l’abbinamento degli arcieri ai popoli e la presentazione del palio dipinto da Tiziana Faccendi. Alle 19, l’inaugurazione della mostra di Maila Stolfi e Patrizia Bogani. Domenica 31 (alle 21.15, stadio) andrà in scena la serata "Campioni crescono. Alla scoperta dei talenti signesi" con i danzatori di "Dance Formula", mentre lunedì 1° settembre si assisterà a Villa Alberti alla quinta edizione de "Un fiume di Paglia" con la sfilata di cappelli curata da Elena Frandi. Martedì 2 sarà il gran giorno della Fiera con l’apertura del Museo della Paglia (17-23), il mercato in centro, spettacoli per bambini, l’esibizione della Filarmonica Verdi e l’illusionista Mattia Boschi. Alle 23 si terrà la tombola a cura della Pubblica Assistenza di Signa e poi lo spettacolo pirotecnico. Mercoledì 3 "Un viaggio nel rock italiano" a cura di "Tutti per Uno", mentre giovedì 4 si terrà l’81° anniversario della Liberazione, con relatrice la pianista Giulia Mazzoni. Da venerdì 5 si terrà, invece, la festa medievale con la regia dell’Associazione Pollicino e il contributo dell’associazione Vivere Castello, la Parrocchia di Santa Maria e il circolo Stella Rossa, dalle 19 alle 24. La festa tornerà anche sabato 6 col banchetto medievale Convivium e (alle 23.30), l’incendio della torre.

Fabrizio Morviducci

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata