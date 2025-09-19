In tanti per l’ultimo saluto a Tommaso Bazzani: "Sarai sempre con noi"

Lastra a Signa (Firenze), 19 settembre 2025 – Amici, colleghi e familiari per l’ultimo saluto a Tommaso Bazzani, il 34enne di Lastra a Signa che ha perso la vita in un tragico incidente in moto a Scandicci. La cerimonia si è svolta ieri mattina alle Cappelle del Commiato di Firenze, alla presenza di tante persone che in questi anni hanno avuto modo di conoscere Tommaso o di condividere con lui alcune delle sue passioni, a partire da quella per le moto.

Il ricordo di Mazzanti dell’Antico Vinaio

A ricordarlo, anche Tommaso Mazzanti, il noto imprenditore che ha fondato il marchio Antico Vinaio. "Sei stato uno dei primi collaboratori che ho assunto, non ti dimenticherò Bazza – ha scritto in un post sui social -. Era una delle prime assunzioni che facevo: i miei genitori mi avevano lasciato un po’ di libertà, e tu mi colpisti subito per il tuo animo buono, il sorriso sincero e la tua grinta. Col tempo ho capito che non avrei mai potuto fare scelta migliore. Sei stato un collaboratore unico: sempre sorridente, affidabile, instancabile, simpatico e, soprattutto, una persona dal cuore grande. Ma per me, e per tanti altri, sei stato soprattutto un vero amico. In questi sette anni hai costruito legami profondi, in particolare dentro All’Antico Vinaio dove hai trascorso gran parte della tua vita, e con i miei genitori, che grazie al tuo aiuto hanno potuto aprire il negozio ai Gigli, che tu hai portato avanti con onore, rispetto, passione, impegno e dedizione".

L’incidente: cosa è successo

L’incidente è accaduto intorno alle 16 di lunedì 15 settembre, a una delle rotatorie di via Pisana.

Il motociclista era in transito sulla rotonda che interseca via Nazioni Unite all’altezza della frazione di Olmo quando si è scontrato con un camion senza rimorchio. Nell’impatto la sua Yamaha XJ di grossa cilindrata è stata trascinata dal mezzo pesante per qualche metro. Il motociclista è stato sbalzato riportando ferite che gli sono state fatali. Immediatamente è partito l’allarme al 112, che ha inviato sul posto un mezzo attrezzato per il soccorso. Ma non purtroppo non c’è stato nulla da fare. Ora la polizia municipale di Scandicci sta lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Va anche capito quale ruolo possano aver avuto, nel sinistro, le radici sporgenti che sono ben evidenti su quel lato della rotatoria stessa, tanto da essere anche segnalate con un cartello di pericolo.

Ai Gigli chiuso per lutto

Intanto, il negozio dei Gigli, dove il 34enne lavorava sin dall’apertura, è rimasto chiuso per lutto per tutta la giornata di ieri. Serrande abbassate fino alle 15 di ieri anche nei negozi dell’Antico Vinaio in via de’Neri e in piazza San Marco. Gli amici hanno lanciato una raccolta fondi a favore della famiglia, mentre a Tommaso sarà dedicato anche un evento per la sicurezza stradale alla cui organizzazione aveva collaborato. "Adesso ti porterò con me – ha scritto un altro organizzatore dell’evento su Facebook -. Il 5 ottobre sarai con noi sul passo della Raticosa a dar forza a tutto questo, a questo progetto che porterà il tuo nome".