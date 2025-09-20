Malcolm McDowell è ancora Caligola: "Questo è il vero film che voleva Brass"

"Quando vengo a Firenze mi sento a casa. La fiorentina? Una prelibatezza". Così Malcolm McDowell, l’attore britannico noto per il ruolo di Alex DeLarge nel film di Stanley Kubrick ’Arancia meccanica’ ma anche protagonista di ’Maggio musicale’, la commedia del 1989 diretta da Ugo Gregoretti "che mi ha portato a girare alcune scene in luoghi inaccessibili ai turisti. Posti fantastici come la chiesa di Santa Felicita, ma anche gli Uffizi vicino alle opere del Botticelli" racconta il divo inglese che in questi giorni è in città per presentare ’Caligula: The Ultimate Cut’, un’opera completamente ricostruita, senza ricorrere a un singolo fotogramma del film originale del 1979, che restituisce forza agli attori – tra cui una splendida Helen Mirren nei panni della moglie dell’Imperatore – e offre uno sguardo inedito sulla follia dell’Imperatore. L’appuntamento con il ’nuovo’ Caligola è per il 23 settembre alle 19 al Teatro Niccolini dove, dopo la proiezione, il pubblico potrà dialogare con i due protagonisti, McDowell e Mirren. L’evento apre, così, la programmazione di FirenzeOnStage, la realtà fondata e diretta da Hershey Felder.

"È un film fantastico, è il montaggio come lo voleva fare Tinto Brass, peccato non possa riverderlo a causa delle sue condizioni di salute" racconta McDowell che sulla versione di oltre quarant’anni fa non ha bei ricordi tanto che dopo averlo visto ne rimase deluso e cadde in depressione. Il produttore Bob Guccione "sostituì attrici scelte per la loro autenticità con donne ritenute più ’belle’" dice l’attore. "La nuova versione ha ripristinato un’ora intera di girato, compresa una performance di Helen che era stata ridotta a 17 minuti nell’originale" prosegue l’attore. "Che effetto mi ha fatto rivederlo? Eravamo belli e giovani, è chiudere una parentesi che era rimasta aperta" prosegue sottolineando come questo sia un film ’politico’ al pari di ’Arancia Meccanica’. "Entrambi affrontano temi come la libertà di scelta, il potere ultimo e l’anarchia, riflettendo le dinamiche attuali della società e della politica" spiega. E su ’Arancia Meccanica’ non ha dubbi: "Un capolavoro. Inizialmente ero spaventato dalla reazione del pubblico e dalle accuse di incitare alla violenza: Kubrick era etichettato come fascista. Poi quando mia figlia al college mi ha raccontato che in ogni stanza c’era la locandina del film ho capito la potenza della pellicola".

Sulla carriera McDowell ammette di non amare "guardare indietro, non ho visto più della metà dei film che ho fatto. Il giudizio importante è quello del pubblico e non dei critici perché ti giudica acquistando il biglietti". E svela che la vocazione si manifestò a undici anni, quando frequentava un convitto religioso: "Non ero attratto dalla fede ma amavo cantare gli inni. Il preside mi scelse per il musical Aladino. Avevo una paura incredibile ma una volta sul palco, sotto i riflettori e davanti al pubblico mi sentì a casa". Infine, un ricordo affettuoso di alcuni colleghi: Robert Redford è stata una persona veramente bella, sia fuori che dentro: l’ho adorato per tutti i film che ha prodotto. La sua eredità è Sundance Festival, importante per i nuovi film-maker indipendenti. Lui e Paul Newman sono state icone di Hollywood".