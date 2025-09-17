Muore dipendente dell’Antico Vinaio. L’imprenditore Mazzanti: “Tra i primi ad affiancarmi, sarai sempre con me”

Firenze, 17 settembre 2025 – “Sei stato uno dei primi collaboratori che ho assunto, non ti dimenticherò Bazza”. In un post su Instagram, parla Tommaso Mazzanti. L’imprenditore che ha fondato il marchio Antico Vinaio, con decine di negozi tra Europa e Stati Uniti, piange il 34enne che ha perso la vita in un incidente a Scandicci. Si chiamava Tommaso Bazzani. Con la sua moto è finito contro un camion e ogni tentativo di rianimazione è stato vano.

Il dolore di Mazzanti

"Era una delle prime assunzioni che facevo: i miei genitori mi avevano lasciato un po’ di libertà, e tu mi colpisti subito per il tuo animo buono, il sorriso sincero e la tua grinta”, scrive Mazzanti su Facebook ricordando il collega e l'amico.

"Col tempo ho capito che non avrei mai potuto fare scelta migliore. Sei stato un collaboratore unico: sempre sorridente, affidabile, instancabile, simpatico e, soprattutto, una persona dal cuore grande. Ma per me, e per tanti altri, sei stato soprattutto un vero amico”, si legge ancora.

L’incidente è accaduto nel primo pomeriggio di lunedì 15 settembre, a una delle rotatorie di via Pisana.

"In questi sette anni hai costruito legami profondi, in particolare dentro All’Antico Vinaio – scrive ancora Mazzanti ricordando Bazzani – dove hai trascorso gran parte della tua vita, e con i miei genitori, che grazie al tuo aiuto hanno potuto aprire il negozio ai Gigli, che tu hai portato avanti fino a ieri con onore, rispetto, passione, impegno e dedizione”.

A sinistra il fondo sconnesso per le radici; a destra i rilievi della polizia municipale (foto Germogli). Nel riquadro Tommaso Bazzani

La raccolta fondi in memoria

Gli amici più stretti della vittima hanno lanciato intanto una raccolta fondi a favore della famiglia. I funerali sono fissati per giovedì 18 settembre alle 10 alle cappelle del commiato di Careggi in via delle Gore. Un ragazzo che amava le moto, ma che era impegnato in prima persona per la sicurezza stradale. Aveva preso parte all’evento “Resta in corsia”, un corteo di motociclisti per dire no alle evoluzioni pericolose dei biker sui passi appenninici nel fine settimana.

"Buon viaggio, Bazza. Ti porterò sempre con me. Grazie di cuore per tutto quello che ci hai donato. Il tuo lavoro non smetterà mai di essere ricordato, così come il tuo sorriso resterà per sempre nei nostri cuori e nella storia di All’Antico Vinaio”.

Intanto, il negozio dei Gigli, dove il 34enne lavorava, rimarrà chiuso fino a tutto giovedì 18 settembre per lutto.