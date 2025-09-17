Con un Gratta e Vinci da 5 euro ne porta a casa 50mila, la fortuna bacia un pensionato

Bagno a Ripoli, 17 settembre 2025 – Con un Gratta e vinci da 5 euro ne ha vinti 50 mila. Il fortunato e ovviamente anonimo vincitore è un pensionato di Bagno a Ripoli. Ha acquistato stamani il tagliando vincente alla Tabaccheria Iqos Premium Partner Effegi di via Chiantigiana 157 a Grassina. “Ha acquistato delle cose e, invece del resto, mi ha detto di dargli un "Turista per sempre" – racconta il titolare Francesco Sarti -. È un nostro cliente, ma non è giocatore abituale”. A dargli il biglietto, è stata la dipendente della tabaccheria, Adriana. “L’ha grattato nel locale, poi è tornato da noi e ci ha detto “Mi sa che è pieno”. Ho controllato: sì, era “pieno”, vincente”. Sarti ha aspettato che dalla tabaccheria uscissero tutti gli altri per prendere da parte il fortunato cliente e parlare della vincita. “Bisogna innanzitutto rispettare la sua privacy di fronte anche agli altri utenti” sottolinea. E mai dirà il suo nome a nessuno.

La prima domanda dopo aver capito di aver vinto una somma considerevole è stata: “E ora come fo?”. Francesco gli ha spiegato che a fronte di queste vincite, bisogna recarsi nella filiale di una banca e riscuoterla: viene accreditata sul conto. Al netto delle trattenute governative del 20%, sono 40.100 euro circa. Una cifra ragguardevole per chiunque.

Francesco Sarti è felicissimo. “Sembrano più contento io di lui, che era frastornato dalla notizia”. In 15 anni della sua attività a Grassina, “ho consegnato delle vincite importanti, ma mai 50 mila a fronte di 5 euro”. In cambio il fortunato cliente “ha voluto offrirci la colazione. Siamo contenti così: lavoriamo per questi momenti. È anche la nostra vittoria”.