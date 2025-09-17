Superenalotto, a Firenze centrato un ‘5’ da oltre 27mila euro

Firenze, 17 settembre 2025 – La dea bendata torna a baciare nuovamente la Toscana. La nostra regione è andata infatti a segno con il SuperEnalotto. Nell’estrazione di martedì 16 settembre infatti, come riporta Agipronews, è stato centrato a Firenze un “5” da 27.720,75 euro. La schedina del fortunato giocatore è stata giocata presso il Tabacchi in piazza Firenze, 6 R. Nessun ‘6’ invece è stato centrato nella prima estrazione della settimana del SuperenalottoSono stati invece centrati sei '5' che vincono 27.720,75 euro ciascuno. . Nessun '6' né '5+1' al concorso di martedì 16 settembre del Superenalotto. Da segnalare anche tre ‘4 Sella’ da oltre 21.709,00 euro. Il jackpot per il prossimo concorso sale ancora e il montepremi in palio super i 50 milioni di euro. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma giovedì 18 settembre, sale dunque a 52,6 milioni di euro.

Maurizio Costanzo