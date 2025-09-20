Il caos in viale Ariosto: "Restino i bus turistici. Cascine senza servizi"

Guide e accompagnatori non ci stanno e bocciano l’ipotesi di sopprimere la fermata dei pullman turistici in viale Ariosto, una richiesta arrivata da alcuni residenti ora al vaglio dell’amministrazione. Se da una parte i bus lì causano ingorghi e disagi, dall’altra il principale hub, piazzale Vittorio Veneto, è lontano dal centro e privo di servizi soprattutto per più anziani e più fragili.

A distanza di tre mesi dallo spostamento alle Cascine, l’hub continua a mostrare tutta la sua inadeguatezza e "nulla di concreto è stato fatto", spiega Francesca Maccarone, accompagnatrice turistica e portavoce di un gruppo WhatsApp di un centinaio tra accompagnatori e guide. "Da qui ci vogliono 40 minuti solo per piazza della Repubblica, che è il punto più vicino per bar e taxi, perché tanti non ce la fanno a tornare a piedi – premette – I gruppi sono formati in media da 40 persone e ovviamente ci si adegua al passo del più lento. È anche difficile calcolare il tempo di ritorno per fissare con gli autisti, che sono costretti ad aspettare più dei 15 minuti consentiti. Un minimo imprevisto e il tragitto diventa di un’ora. Dalla Zecca era facile, il percorso era tutto lungo l’Arno, ora devi svoltare per viuzze e marciapiedi stretti, gli ultimi sono lontani e rischi di staccarli".

C’è poi il problema delle toilette per chi ha mobilità ridotta: "L’età media è alta, alcuni camminano con bastone o deambulatore, per arrivare ai bagni devi attraversare la tramvia, poi entrare al Central Club, un percorso non proprio immediato per chi ha limiti motori – sottolinea l’accompagnatrice – Così siamo obbligati a fare la sosta bagno prima di arrivare a Vittorio Veneto. In Santa Croce invece c’erano i bagni pubblici" (ora chiusi).

Quello delle Cascine secondo Maccarone è tra gli hub più lontani d’Europa: "A Siena scarichi a un quarto d’ora, a Roma in piazza della Conciliazione, a Parigi proprio sotto la Tour Eiffel. Va bene che Firenze è particolare, ma se si volesse una soluzione più pratica si troverebbe. C2, C3 e tram non lo sono, non si può dividere il gruppo. E ci si dimentica che hanno pagato per un tour guidato".

Maccarone ci accompagna in una prova sul campo nel suo giorno libero. Partenza alle 13,12: in Corso Italia tutto bene, ma da Borgo Ognissanti cominciano i problemi, che aumentano in via del Parione. Pozze, pavimentazione sconnessa, furgoni sul marciapiede. E’ difficile scambiarsi con le comitive in senso opposto.

"Qui i gruppi sono anche di intralcio ai pedoni, ancora peggio tornando per via delle Terme – spiega l’accompagnatrice – Noi operatori siamo stati coinvolti a cose fatte, le novità le abbiamo appreso dai giornali".

Arriviamo a Repubblica alle 13,50, in 38 minuti. "La soppressione di viale Ariosto sarebbe una tragedia senza avere alternative valide o un hub nel lato est della città – conclude – Il problema lì sono le auto ferme sul posto dei bus e in curva, ma è un intralcio che non creano i turisti".

Carlo Casini