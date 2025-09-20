Dalla Toscana ottocentesca ai segreti dello Ximeniano

Storia, scienza e musica protagoniste nei prossimi eventi del ’Settembre in città. Le Associazioni per la cultura’ promosso dal Centro Associazioni Culturali Fiorentine.

Il 22 settembre (ore 16,30) la Villa Medicea del Poggio Imperiale (piazzale del Poggio Imperiale) ospita ’Società e cultura in Toscana dal Congresso di Vienna alla prima Guerra d’Indipendenza (1815/1848)’, a cura di Comitato Fiorentino per il Risorgimento, Associazione Fiorentina Battaglie in Scala e Il Foyer - Amici della Lirica di Firenze in collaborazione con Educandato Statale SS. Annunziata.

Grazie alle associazioni Insieme per San Lorenzo, Amici dell’Opificio delle Pietre Dure, Amici dei Musei di Palazzo Davanzati e Casa Martelli in collaborazione con la Fondazione Osservatorio Ximeniano, il 23 settembre (ore 10,30) è possibile partecipare a una visita alla collezione scientifica dell’Osservatorio Ximeniano (via Borgo San Lorenzo, 26) a cura di Giovanna Corsi.

Sempre il 23 settembre (ore 16) nella Sala del Teatro e delle conferenze dell’Istituto Francese di Firenze (piazza Ognissanti, 2) spazio a ’Chopin, la cultura italiana e la cultura francese’, incontro presieduto da Michela Landi (Università di Firenze). L’iniziativa è a cura di Amici dell’Istituto Francese Firenze e Società Dante Alighieri.

A tutti gli eventi è richiesta la prenotazione: [email protected]; sms/WhatsApp 333.6886294.