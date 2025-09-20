Maxi polo scolastico contestato: "Progetto in fase di valutazione"

"Il nostro progetto è ancora in corso di valutazione: aspettiamo dal Comune le istruzioni sulle modifiche da apportare. Operiamo nel pieno rispetto delle norme e possiamo avviarlo solo se in possesso di tutti i titoli legittimi rilasciati da enti e autorità competenti, inclusi quelli a tutela del paesaggio e dell’assetto idrogeologico". La direttrice e legale rappresentante dell’International School of Florence Sharyn Baddeley, insieme al board della scuola con sede in via del Carota, spiega il lavoro svolto per l’ampliamento dell’istituto dopo le proteste dei residenti nella zona. Già inserito nel Poc (Piano operativo comunale) del 2023, il progetto prevede la costruzione di edifici per un totale di 9.500 metri quadri più 2.500 di parcheggi interni ed esterni. Le strutture nasceranno accanto alla villa storica che attualmente ospita la scuola per accogliere gli 800 studenti attualmente divisi in tre sedi. Contro l’ampliamento si è formata l’Associazione Valle di Rimezzano che ha più volte protestato. Non solo, il 22 settembre è in programma un flash mob contro quello che ha definito "il cubo nero di Rimezzano", richiamando la protesta fiorentina contro la trasformazione dell’ex Comunale.

"Isf ha lavorato nei passati 7 anni con spirito di stretta collaborazione con tutte le autorità competenti – replica Baddeley – per evitare ’un cubo nero’ e avere un progetto ipogeo integrato nel paesaggio e per ridurre il più possibile i disagi per la comunità. Prevede una partnership locale, mettendo a disposizione a titolo gratuito gli spazi e le infrastrutture anche per la comunità scolastica del territorio". Con i rappresentanti dell’associazione "abbiamo invano tentato un incontro per chiarire lo stato del progetto, le relative problematiche e instaurare un dialogo costruttivo". Isf, ricorda, "è un ente no profit autofinanziato, che ha sempre reinvestito nella scuola tutti gli utili realizzati. Siamo fiduciosi di poter continuare la collaborazione inclusiva e proficua degli ultimi 40 anni nel pieno rispetto delle norme". Il progetto andrà avanti "solo se in possesso di tutti i titoli legittimi".