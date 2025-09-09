Helen Mirren e Malcolm McDowell al Niccolini

A oltre quarant’anni dalla versione originale del 1979, a Firenze si terrà la presentazione del film ’Caligula, il montaggio definitivo (2023)’, con una serata evento alla presenza dei protagonisti Malcolm McDowell e Helen Mirren: appuntamento il 23 settembre (ore 19) al Teatro Niccolini di Firenze. Sarà un’occasione unica per scoprire – o riscoprire – un’opera che ha fatto discutere fin dalla sua prima uscita, ma che oggi viene presentata in una veste completamente nuova.

Questo montaggio definitivo si basa su materiali autentici, molti mai visti prima, che riportano alla luce l’intenzione artistica originaria degli interpreti e dei creatori. Le scene più controverse e distorsive, che avevano compromesso la ricezione dell’opera, sono state rimosse, permettendo finalmente al film di esprimere la sua forza drammatica e visiva nella sua forma più autentica.

Lo stesso Malcolm McDowell ha dichiarato con entusiasmo: "Questo è finalmente il film che credevo di stare girando". La proiezione sarà in lingua inglese con i sottotitoli in italiano.

L’evento si svolge nell’ambito della programmazione di FirenzeOnStage, la realtà fondata e diretta da Hershey Felder, che ha saputo trasformare i teatri storici di Firenze – come il Niccolini, attivo dal 1651, e il Teatro della Signoria – in punti di riferimento per eventi internazionali dedicati al teatro, alla musica e alle arti performative. ’Caligula’, infatti, apre la nuova stagione del Niccolini. I biglietti sono già in vendita.