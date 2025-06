Giornata degli asteroidi: sapete che uno si chiama Firenze?

Firenze, 30 giugno 2025 – Sensibilizzare sull’importanza degli asteroidi, sul loro ruolo nella formazione del nostro sistema solare, sul loro impatto sulle risorse spaziali e sull’importanza di difendere il nostro pianeta da impatti futuri. Questo l’obiettivo dell’Asteroid Day, la Giornata mondiale degli asteroidi, che si celebra oggi. La giornata è stata istituita dalle Nazioni Unite nel 2015 per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza delle ricerche scientifiche degli asteroidi e sui rischi derivanti dal loro impatto. La data è stata scelta per ricordare l’evento di Tunguska, un’esplosione avvenuta in una remota regione della Siberia la mattina del 30 giugno 1908 provocata dall’impatto di un meteorite o da una cometa. Poco dopo le 7 di quel giorno a un’altitudine di 5-10 chilometri dalla superficie terrestre ci fu una esplosione che causò l’abbattimento di decine di milioni di alberi su una superficie di 2.150 chilometri quadrati e generò un bagliore visibile a 700 chilometri circa di distanza. Si stima che l’onda d’urto dell’esplosione che fece quasi deragliare alcuni convogli della ferrovia transiberiana a 600 km dal punto di impatto avrebbe potuto essere paragonabile a un terremoto di grado 8 della scala Richter. Il rumore dell’esplosione fu udito a 1.000 chilometri di distanza. E l’esplosione, che non lasciò tracce di un cratere da impatto, provocò il rilascio di una energia circa 800 volte superiore a quella della bomba atomica di Hiroshima. Sono oltre 1milione e 800mila gli asteroidi conosciuti, ma solo 26mila hanno un nome. Tra questi uno si chiama Firenze, scoperto nel 2001 da Maura Tombelli, fiorentina originaria di Montelupo, astronoma non professionista famosa nel mondo per il grande numero di asteroidi scoperti. Ma nel cielo ci sono anche altri pezzi di Toscana. Il Chianti ad esempio, celebre per il suo paesaggio e il suo vino, ha anche un asteroide che porta il suo nome. Si.tratta del corpo celeste inserito nel catalogo internazionale dei pianeti minori al numero 6851 e prima denominato con la sigla '1981 RO1', scoperto nel 1981 all'Osservatorio di La Silla (Cile) dall'astronomo belga Henri Debehogne. E c'è un asteroide che si chiama "Toscana". È l'asteroide numero 207563, scoperto da Silvano Casulli. Inizialmente, gli era stato dato il nome provvisorio (2000 SX207), ma poi è stato battezzato Toscana in onore della regione.