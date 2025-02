La parata dei pianeti: lo spettacolo in cielo in diretta streaming da Manciano

Grosseto, 27 febbraio 2025 – Febbraio si chiude con uno spettacolo da non perdere: la sera del 28 sarà possibile assistere a una parata al completo di tutti i pianeti del Sistema Solare, da Mercurio a Nettuno, che brilleranno uno dopo l'altro nel cielo. A impreziosire ulteriormente questo corteo astronomico, inoltre, ci sarà anche la sottile falce della Luna, che visiterà di giorno in giorno tutti i pianeti.

Non è raro che alcuni pianeti si trovino contemporaneamente dallo stesso lato rispetto al Sole, ma meno comune è un allineamento al completo di questo tipo: uno simile è avvenuto oltre due anni fa. Ciò si verifica perché i pianeti orbitano più o meno tutti sullo stesso piano, anche se alcuni hanno orbite leggermente inclinate rispetto a questo. La parata non è però facile da osservare, come sottolinea l'astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope: al tramonto infatti Saturno, il primo della fila a Ovest, sarà bassissimo sull'orizzonte e dunque molto difficile da individuare ad occhio nudo, mentre le probabilità salgono con un binocolo. A seguire, a breve distanza, ci saranno Mercurio e Nettuno, e poi Venere, un po’ più in alto rispetto agli altri tre. Allontanandosi verso Sud si incontreranno, infine, Urano, Giove e Marte. Ad aprire il corteo ci sarà anche la Luna, proprio accanto a Saturno.

Gli appassionati potranno seguire l'evento grazie alla diretta streaming organizzata dal Virtual Telescope Project, a partire dalle 18 del 28 febbraio: le osservazioni saranno fatte con gli strumenti installati a Manciano (Grosseto) sotto il cielo più puro da inquinamento luminoso dell'Italia peninsulare, e la diretta sarà condotta da Masi.