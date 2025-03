Allerta rossa prorogata, i Gigli restano chiusi

Campi Bisenzio, 15 marzo 2025 – Porte che stavano per riaprirsi e che invece sono rimaste richiuse. Tutto questo nel giro di neanche un'ora. Sono quelle del Centro commerciale I Gigli che alle 13:30 era in attesa di poter accogliere i propri clienti dopo la chiusura, come da ordinanza, decisa nella giornata di ieri in seguito all'ondata di maltempo che ha colpito il territorio.

Negozianti ai loro posti, primi clienti che lentamente stavano arrivando per un sabato pomeriggio di shopping, mentre è stato tutto cancellato. Il repentino cambiamento di allerta da arancione a rosso fino alla mezzanotte di oggi ha fatto sì infatti che il Comune prorogasse allo stesso tempo anche l'ordinanza emanata ieri. Ovvero tutte chiuse le attività commerciali: "È arrivata pochi minuti fa – si legge in un post del Comune di Campi del primissimo pomeriggio - la comunicazione da parte della Sala della Protezione civile regionale che l'allerta codice rosso è stata prorogata fino alla mezzanotte di sabato 15 marzo. Si informa la cittadinanza che potranno rimanere aperti esclusivamente gli esercizi commerciali per la vendita di generi alimentari di prima necessità e le farmacie”.

Porte quindi sbarrate e, per usare un eufemismo, incredulità soprattutto da parte di chi si era recato al lavoro pensando che, dopo la tremenda giornata di venerdì, quella del sabato fosse tutto sommato normale. E invece niente da fare, a 'presidiare' il centro sono rimasti soltanto la farmacia e il forno, regolarmente aperti come da ordinanza. Ma anche da burocrazia, verrebbe da aggiungere.