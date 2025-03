Pacchi smarriti ai Gigli, in centinaia per tentare la fortuna

Campi Bisenzio (Firenze), 6 marzo 2025 – Non c’era il pienone del primo giorno ma anche oggi centinaia di persone si sono riversate al centro commerciale I Gigli per tentare la ‘fortuna’ con l’iniziativa «La vendita dei pacchi smarriti». Lunga la coda per arrivare al corner dell’azienda Pokajoia, leader in Francia della vendita di pacchi acquistati on line e smarriti o mai ritirati, allestito nella Galleria del centro, e poter poi scegliere, al buio, pacchi non recapitati, ancora sigillati, ed acquistarli al costo di 2 euro ogni 100 grammi o 20 euro al chilo.

I numeri dei primi tre giorni sono eloquenti: ben 10 tonnellate i pacchi acquistati da 4mila clienti che si sono sobbarcati lunghe attese per tentare di aggiudicarsi oggetti di valore, cellulari, borse di note griffe, scarpe. Magari poi da rimettere in vendita sulle piattaforme online specializzate.

C’è chi, anche ieri, è riuscito nell’intento, trovando fra l’altro borse e anche coltelli da sushi veri e propri oggetti di culto per gli appassionati, e chi invece si è dovuto accontentare di oggetti improbabili, fra cui vasi e soprammobili particolari.

Fra le persone in coda anche gruppi di amici provenienti da Arezzo, Siena e da La Spezia: in generale a fare la parte del leone, in fatto di presenza, sono stati proprio i giovani e giovanissimi evidentemente più disposti alle attese per trovare l’oggetto dei desideri.

L’iniziativa proseguirà fino a domenica prossima ed è ipotizzabile un ulteriore boom nel fine settimana. I pacchi da aprire sono ancora molti, anche oggi i ‘rifornimenti’ sono stati, infatti, pressoché continui.