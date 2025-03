La febbre della caccia al tesoro, ecco cosa c’era nei pacchi smarriti venduti ai Gigli

Campi Bisenzio (Firenze), 3 marzo 2025 – Una fila lunga decine di metri. Questa mattina il centro commerciale I Gigli di Campi Bisenzio è stato preso d’assalto per una iniziativa originale, almeno per la Toscana, “La vendita di pacchi smarriti”. Nel corner dell’azienda Pokajoia, leader in Francia della vendita di pacchi acquistati on line e smarriti o mai ritirati, i visitatori hanno potuto infatti scegliere, al buio, i pacchi non recapitati, ancora sigillati, ed acquistarli al costo di 2 euro ogni 100 grammi o 20 euro al chilo. In coda tantissimi giovani ma anche diversi anziani che hanno aspettato pazientemente il loro turno per poter arrivare all’area in cui si trovavano i pacchi: alla fine c’è chi si è accontentato di un solo involucro e chi, invece, (la maggior parte dei clienti) ha optato per acquisti più sostanziosi riempiendo interi cestelli.

La spesa minima si è aggirata sui 20 euro ma c’è anche chi ha deciso di tentare la sorte destinando alle compere anche 300 euro e più. Tra gli oggetti trovati diverse borse, anche di marca, scarpe, giocattoli per bambini, orologi e profumi. C’è anche chi ha portato a casa uno smartwatch o un cellulare ma non tutti sono stati così fortunati. Chi ha scelto, ad esempio, scatole piccole e rettangolari puntando ad un telefonino, magari di ultima generazione, in alcuni casi si è dovuto accontentare di tavolette deodoranti per il bagno. A spingere tanti a stare in coda a lungo per tentare la fortuna sicuramente la curiosità ma anche il desiderio di ‘fare il colpaccio’ aggiudicandosi magari un oggetto griffato con pochi euro. In maggioranza le persone arrivate stamani provenivano da Firenze e dall’area della Piana ma diversi clienti provenivano anche da altre province, tra l’altro da Siena e dal Senese. La vendita nella galleria dei Gigli proseguirà oggi fino alle 22 e poi nei prossimi giorni, fino al 9 marzo, con orario 9-22.