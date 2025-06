La pappa al pomodoro de Il Marchese conquista la Sardegna

Firenze, 19 giugno 2025 – Da Roma a Milano. E poi la Sardegna con l’obiettivo di ’rompere’ anche il mercato della Toscana.

Inizia un nuovo entusiasmante capitolo de Il Marchese, il ristorante che vanta il primo Amaro Bar d’Europa, di Davide Solari e Lorenzo Renzi, presente sia a Roma, che a Milano, che arriva con la sua cucina e la sua mixology d’autore in Sardegna per inserirsi all’interno del complesso di Poltu Quatu in una formula pop-up, ossia per tutta la stagione estiva del 2025.

Il nuovo locale, con 80 coperti totali, la maggior parte dei quali distribuiti nello splendido terrazzamento con vista sull'insenatura verdeggiante del fiordo di granito di Poltu Quatu, sorprendente gemma nascosta nel cuore della Costa Smeralda. Insieme alla sua cucina, impreziosita da tante proposte originali nate proprio per quest’apertura e alla mixology, ricca di nuovi drink ma anche di grandi classici, ad accogliere i clienti de Il Marchese Poltu Quatu ci sarà poi tutta la bellezza ed eleganza dei decori tipici del brand che bilanciano sempre quell’allure ottocentesca e parigina con la semplicità delle tipiche taverne della Roma godereccia e popolana ispirandosi in toto al film iconico de Il Marchese Del Grillo, interpretato da Alberto Sordi.