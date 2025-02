I pacchi smarriti in vendita: ai Gigli arriva lo shopping ‘al buio’

Campi Bisenzio (Firenze), 27 febbraio 2025 – Al centro commerciale i Gigli di Campi Bisenzio arriva per la prima volta una vendita che sta riscuotendo grande successo grazie anche ai tanti video sui social: l’affare al buio, o meglio la vendita dei pacchi smarriti.

L’appuntamento è dal 3 al 9 marzo dalle 9 alle 22: ogni giorno il centro commerciale ospiterà nella galleria (in corte Tonda) l’azienda francese Pokajoia, che si occupa della vendita di pacchi acquistati on line e smarriti o mai ritirati.

Ecco come funziona: si può scegliere un “pacco smarrito” dopo averlo scelto e pesato. Il costo è di 2 euro ogni 100 grammi, 20 euro al chilo. Il contenuto del pacco è ovviamente misterioso: ci potrebbero essere abbigliamento, profumi, scarpe o chissà cos’altro.

"E’ la prima volta che ai Gigli arrivano i pacchi smarriti – afferma Stefano De Robertis, senior marketing manager di Eurocommercial, società proprietaria del centro commerciale – Vogliamo creare per i nostri visitatori un’esperienza che sia da un lato divertente e dall’altro sostenibile: una sorta di gioco come si faceva una volta nei paesi, una pesca di oggetti misteriosi a prezzi contenuti rimettendo in circolazione oggetti che non avrebbero alcun futuro se non quello di essere gettati via. Siamo lieti di ospitare la prima tappa italiana di Pokajoia e curiosi di osservare il riscontro dei nostri clienti”.