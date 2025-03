Pacchi smarriti in vendita, ai Gigli è partita la caccia al tesoro: affari d’oro o delusione?

Campi Bisenzio (Firenze), 3 marzo 2025 – Sembra uno di quei programmi televisivi, in stile americano, dove si va a caccia di affari, al buio, con la speranza di trovare un tesoro. E invece è tutto reale. Stamani, 3 marzo, è partita la vendita dei pacchi smarriti al centro commerciale I Gigli. Un vero e proprio fiume di persone, in centinaia, ad aspettare in coda con la speranza di fare affari d’oro. A qualcuno è andata bene: un paio di occhiali, una borsa, strumenti vari. Altri invece sono rimasti delusi. Ma d’altronde, la caccia al buio funziona proprio così.

5 foto Pacchi smarriti in vendita, ai Gigli è partita la caccia al tesoro. Le foto

Comunque, vista la quantità di gente arrivata per la vendita dei pacchi smarriti, il debutto dell’iniziativa è stato un grande successo.

Ma come funziona. Dal 3 al 9 marzo, dalle 09 alle 22, i Gigli ospitano in Galleria l’azienda Pokajoia, una realtà leader in Francia della vendita di pacchi acquistati online e smarriti o mai ritirati. I visitatori possono presentarsi durante l’orario di apertura del corner di Pokajoia in Corte Tonda e acquistare i pacchi smarriti dopo averli scelti e pesati. Il costo è di 2 euro ogni 100 grammi, ovvero 20 euro al chilo. Il contenuto del pacco è ovviamente misterioso.