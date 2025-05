Gallerie degli Uffizi da record: +40 per cento di visitatori rispetto al 2024

Firenze, 5 maggio 2025 – Quattro giorni da record per le Gallerie degli Uffizi che per il ponte del Primo maggio registrano quasi il +40% di visitatori rispetto al 2024. Dall'1 al 4 maggio, secondo i dati riportati dal polo museale, sono stati oltre 114mila visitatori, rispetto agli 82mila dello scorso anno. In dettaglio: Uffizi +11,2%, Palazzo Pitti +46,6%, Giardino di Boboli quasi raddoppio, +88,2% Nei quattro giorni, dall'1 al 4 (domenica gratuita), il complesso museale ha infatti registrato un aumento generale nell'afflusso di persone del 39% in confronto allo stesso periodo del 2024: 114.303 visitatori (per tutti gli spazi delle Gallerie: Uffizi, Palazzo Pitti, Giardino di Boboli), mentre nel 2024 erano stati 82.218. Agli Uffizi le presenze sono state 49.667 rispetto alle 44.662 del 2024, con un incremento percentuale dell' 11,2%; a Palazzo Pitti, 21.329 in confronto alle 14.546 dello scorso anno (+46,6%); a Boboli 43.307, quasi il doppio a fronte delle 23.010 dell'anno passato (+88,2%).