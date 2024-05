“Gli autobus hanno i freni difettosi”. Lettera al prefetto, Autolinee Toscane replica: “Controlli su tutti i mezzi”

Firenze, 23 maggio 2023 – Autobus con sistemi di frenata difettosi sono stati coinvolti in tre incidenti, l'ultimo dei quali avvenuto ieri, 22 maggio. In via della Scala, un autobus della linea 17 ha tamponato un ‘bussino’ della linea C4 in quanto i freni non hanno risposto, con il mezzo che ha concluso così la sua 'corsa' su quello che lo precedeva. E' quanto denunciano i Cobas lavoro privato, che hanno scritto una lettera al prefetto, ai sindaci della città metropolitana, al comando dei carabinieri di Firenze, alle associazioni per le disabilità Aniep, alla Motorizzazione civile di Firenze e per conoscenza all'amministratore delegato di Autolinee Toscane Jean-Luc Laugaa.

“Abbiamo già segnalato il problema all'azienda, quando è avvenuto il secondo incidente, il più grave, anche se per fortuna senza feriti. Un mese fa un autobus della linea 6 - spiega Luca Giordano, dell'esecutivo provinciale Cobas lavoro privato - è finito contro il muro di un palazzo in piazza Oberdan, perché improvvisamente i freni hanno smesso di funzionare a causa del repentino rilascio dell'aria dai serbatoi e l’autista ha perso il controllo del mezzo”. “E' preoccupante notare - sottolinea - che tutti gli incidenti hanno coinvolto lo stesso tipo di veicolo obsoleto e con più di 22 anni di servizio, per il quale abbiamo richiesto la messa fuori servizio, richiesta che è stata ignorata”.

A questa si aggiungono altre criticità, fa presente Giordano. “ Su tutte il fatto che circolano in città quattro o cinque autobus vecchi che sono privi di pedana per consentire l'accesso e la discesa delle persone disabili. E' inaccettabile”.

Alle accuse dei Cobas replica Autolinee Toscane. L’azienda fa sapere che “ha già provveduto a verificare il mezzo e, come attività supplementare di sicurezza, ha verificato tutti i mezzi di quel modello presenti nella flotta”. “Grazie alle nuove procedure introdotte da Autolinee Toscane – prosegue l’azienda – ogni singolo bus è tracciato: ha una scheda tecnica in cui si tiene evidenza di interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, le specifiche dei problemi verificatesi, la loro riparazione, i pezzi sostituiti e altre attività inerenti. A seguito dell’esito della verifica risponderemo ai sindacati nelle sedi adeguate”.