Pedonalizzazione di via Roma, le modifiche ai bus

Arezzo, 22 maggio 2024 – Autolinee Toscane informa che ad Arezzo, fino al 14 settembre 2024, nei giorni di venerdì e sabato dalle ore 18.30 alle 24, sarà chiusa al transito, Via Roma.

Linee urbane

Linea A+ le corse provenienti dal capolinea giunte in Via Veneto devieranno per Viale Michelangelo (fermata provvisoria) - Viale Signorelli - Via Giotto e normale percorso.

Linea B+ effettua il seguente percorso: normale servizio fino a Viale Giotto poi le corse transiteranno da Viale Michelangelo, Viale Pier della Francesca (fermata provvisoria) e normale percorso.

Linea D da via Salmi effettua il seguente percorso: via Signorelli – viale Michelangelo – Viale Pier della Francesca (fermata provvisoria) - Baldaccio – Viale Michelangelo (fermata provvisoria)-via Signorelli e percorso regolare.

Linea E da Staggiano effettua il seguente percorso: via Signorelli-viale Michelangelo- viale Pier della Francesca (fermata provvisoria)-Baldaccio-viale Michelangelo (fermata provvisoria)-via Signorelli e percorso regolare.

Linea G da Gaville effettua il seguente percorso: via XXV Aprile-viale Pier della Francesca (fermata provvisoria) -Baldaccio-viale Michelangelo (fermata provvisoria)-via Mecenate e percorso regolare.

Linea Q da Gragnone le corse interessate effettua il seguente percorso: via Giotto-viale Michelangelo-Piazza G.Monaco (galleria)-via Petrarca e percorso regolare.

Linea R da Castelnuovo le corse interessate effettuano il seguente percorso: via Signorelli- viale Michelangelo- Viale Pier della Francesca (fermata provvisoria) via Rossellino e regolare percorso.

Linea S da B. a Giovi le corse interessate effettuano il seguente percorso: Rossellino-Baldaccio-viale Michelangelo (fermata provvisoria)-via Signorelli e regolare percorso

Linea C effettua il seguente percorso: da capolinea Baldaccio prosegue per via Cittadini -via Veneto-viale Michelangelo (fermata provvisoria)-Viale Signorelli e normale percorso.

Le fermate di viale Cittadini e via Veneto ex Standa non dovranno essere effettuate durante la deviazione.

Linee extraurbane

La linea SI381 e la linea Baschetti, in uscita da Arezzo e dirette in Valtiberina non transiteranno da Piazza G.Monaco, bensì percorreranno via Baldaccio D’Anghiari, via Cittadini, via V. Veneto, via Michelangelo, via Giotto e percorso regolare. Saranno soppresse le ARZ105 via Crispi – A0140 via G.Monaco e A0135_1 via Petrarca

Modifiche 30 maggio

Inoltre, nella giornata di giovedì 30 maggio 2024, la corsa delle ore 6.45 da Arezzo (e ritorno) e la corse delle ore 8.20 da Arezzo (e ritorno) della linea urbana P, non transiteranno dall’area Ipercoop ma andranno dritto in via Setteponti. Inoltre, la corsa delle ore 9.20 da Arezzo (e ritorno) e la corsa delle ore 10.20 da Arezzo (e ritorno) saranno soppresse.

La linea P/1: la corsa delle ore 14.13 da Meliciano e la corsa delle ore 17.03 da Meliciano, giunte all’incrocio con la SP1 Setteponti non transitando da Rondine.

Le corse della linea Q non transiteranno nel tratto di via Setteponti dalla rotatoria dell’Europlex alla rotatoria di Montione nel periodo compreso tra: le ore 9.30 e le ore 11.00.

Per ogni ulteriore informazione Autolinee Toscane invita gli utenti a consultare il sito www.at-bus.it, oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24). Si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di Autolinee Toscane: X: @AT_Informa; Facebook: Autolinee Toscane.