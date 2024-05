San Gimignano-Volterra: la svolta. Autobus ripristinato dopo 60 anni

Tutti a bordo si parte: destinazione Volterra e ritorno. Ieri mattina alle 11 è stato avviato il motore del Bus 31 di linea extraurbano del nuovo collegamento di Autolinee Toscane e viaggio inaugurale da San Gimignano a Volterra con a bordo i vertici di At del ‘Press Tour’. Primi passeggeri i due sindaci, vertici At, della Regione, i promotori presidenti delle associazioni degli albergatori delle due città, le associazioni di categoria, la Pro Loco, le guide turistiche, la stampa e via gli altri.

Insomma ieri mattina è stato riavvolto il nastro bloccato dagli anni Cinquanta quando la vecchia ‘Sita’ ogni mattina si muoveva da Firenze per Volterra via San Gimignano e ritorno nel pomeriggio. Poi la linea fu abbandonata e da quei giorni per arrivare a Volterra con il bus di linea è stato un ‘rompicapo’. Questo importante collegamento di 31 km in bus da 54 posti è stato rimesso in piedi, in moto, dalle Autolinee Toscane e presentato al terminal di porta San Giovanni nel viaggio inaugurale fra le due città con a bordo le delegazioni di At, Regione, i due sindaci dei 2 comuni e via dicendo in cammino sulla provinciale per Ranza e Castel San Gimignano e sulla statale volterrana lungo il tradizionale precorso per raggiungere Volterra piazza dei Priori in 45 minuti attraverso il suggestivo paesaggio dalla Valdelsa alla Val di Cecina. Che prenderà il cammino giornaliero l’11 giugno fino al 15 settembre in via sperimentale ( per ora dicono ) con tre corse; mattina, dopo pranzo e nel pomeriggio. Costo del biglietto 5,50 euro. Un bel "passo in avanti realizzare questo progetto frutto della sinergia – la voce della Regione –, tra più enti e associazioni per il potenziamento della mobilità e l’accessibilità turistica in Toscana". "Siamo soddisfatti di questa linea sperimentale – sottolineano le istituzioni comunali di San Gimignano e Volterra –, rimasta silenziosa da oltre 60 anni che tornerà a collegare i due capoluoghi durante il periodo estivo. Progetto ambizioso e qualificante sviluppato grazie al lavoro di sinergia tra comuni, Regione, all’associazione degli albergatori e di Autolinee Toscane che punta ad un’ottica di offerta integrata e reso possibile al coordinamento svolto dall’assessorato per i servizi a rete". Dall’undici di Giugno San Gimignano e Volterra non saranno più isolate. Almeno ad ogni stagione turistica.

Romano Francardelli