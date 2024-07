Teatro Due appuntamenti alle Fonti di Pescaia

Martedì e mercoledì due nuovi appuntamenti per ’Sboccia l’estate’, rassegna dei Teatri di Siena a cura del direttore artistico Vincenzo Bocciarelli (foto). Martedì alle 21.15 appuntamento alle Fonti di Pescaia con lo spettacolo ’Il poeta e la principessa’, proposto da Aresteatro, di e con Silvia Priscilla Bruni e Francesco Burroni, con la partecipazione del cantastorie Mauro Chechi. Un viaggio nella Siena del Settecento, in parte narrato e in parte improvvisato in versi, con la principessa Violante di Baviera, il poeta estemporaneo Bernardo Perfetti e un cantastorie della Maremma.

Mercoledì alle 21.15, sempre alle Fonti di Pescaia, Caterina Costantini, nota attrice teatrale, porterà in scena ’Cara Anna Magnani’, una co-produzione Planet Production Roma e teatro al Massimo Stabile Privato di Palermo. Affiancano Caterina Costantini Vincenzo Pellicanò e Mario Fedele. Lo spettacolo non vuole essere una biografia di Anna Magnani, ma piuttosto una libera collocazione di frammenti non ordinati cronologicamente ed assemblati al di fuori di ogni logica narrativa. Lo stacco musicale, il flash interpretativo, lo spot ricavato da brandelli di vita vissuta si impongono sulla ’storia’ e fanno sì che il racconto proceda per analogie e digressioni esistenziali, brani del repertorio della Magnani, trascrizioni teatrali di passaggi cinematografici, canzoni e parodie prese dal mondo della Rivista. Vi trovano spazio anche poesie, ricordi, giudizi, dedicati all’attrice da registi e scrittori come Eduardo De Filippo, Federico Fellini, Pier Paolo Pasolini, Luchino Visconti.