I toscani alle Olimpiadi: ecco gli orari e le date in cui gareggiano. Si parte col ciclismo

Firenze, 25 luglio 2024 – Con la cerimonia di apertura che per la prima volta non si svolge all’interno di uno stadio ma con la suggestiva sfilata di barche sulla Senna prende il via ufficialmente, nella giornata di venerdì 26 luglio, l’edizione numero 33 dei Giochi olimpici estivi che ebbero inizio ad Atene nel 1896 e si sono sempre disputati, ad eccezione del 1916, 1940 e 1944 quando l’evento fu annullato a causa della guerra.

E sabato 27 luglio si inizia con le gare che vedranno impegnati anche i nostri toscani. Si parte col ciclista poggibonsese Alberto Bettiol impegnato nella cronometro individuale; lo stesso tornerà in sella il 3 agosto con la prova in linea su strada.

Chi sono i 38 toscani alle Olimpiadi

Partiranno anche i primi turni del singolare maschile e femminile di tennis (gli orari non sono stati ancora ufficializzati) che vedono nei tabelloni di singolare e di doppio il carrarino Lorenzo Musetti e la lucchese (di Castelnuovo Garfagnana) Jasmine Paolini.

Il nuotatore fiorentino Lorenzo Zazzeri scenderà in vasca nella staffetta 4x100 stile libero con la quale conquistò il bronzo a Tokyo tre anni fa; l’atleta della Rari Nantes Florentia sarà di nuovo in gara il 1° agosto nelle batterie e semifinali della 50 sl la cui finale è in programma il giorno dopo.

Domenica 28 ancora il nuoto con l’altra poggibonsese Lisa Angiolini nelle batterie e semifinali dei 100 rana (finali il 29); la prima giornata (Italia –Stati Uniti) della fase a gironi della pallanuoto maschile col pratese Lorenzo Bruni, che proseguirà il 30 con Croazia-Italia, il 1° agosto (Italia-Montenegro), il 3 (Italia-Romania) e il 5 con Grecia-Italia. I quarti si giocheranno il 7 agosto, le semifinali il 9 e la finale domenica 11 agosto.

Debutta pure la samminiatese Carlotta Cambi con Nazionale femminile di Julio Velasco. La prima gara del girone è contro la Repubblica Dominicana; le altre: l’1 agosto Italia-Paesi Bassi e il 4 Italia-Turchia. Quarti di finale il 6, semifinali l’8 e finale l’11 agosto, giorno di chiusura dei Giochi.

La schermitrice Alice Volpi disputerà invece la prova individuale di fioretto cui seguirà il 1° agosto quella a squadre.

Il Setterosa con due toscane in squadra: la fiorentina Caterina Banchelli e la pratese Chiara Tabani entra in gioco il 29 luglio con gara-1 del girone eliminatorio che vedrà la sfida Francia-Italia, le altre sono in programma il 31 (Italia-Stati Uniti), il 2 agosto (Grecia-Italia) e il 4 (Italia Spagna); quarti di finale il 6, semifinali l’8 e finale sabato 10 agosto.

Sempre il 29 la pisana Silvia Terrazzi salirà a bordo dell’otto, la barca ammiraglia del canottaggio, per disputare le batterie; i recuperi si terranno il 1° agosto, la finale il 3.

Ed entra in scena la scherma col pontederese Filippo Macchi, in pedana nel fioretto individuale; tornerà poi in gara il 4 agosto nella prova a squadre, mentre la nuotatrice livornese Sara Franceschi disputerà la gara dei 400 misti. Gareggerà anche il 2 agosto nelle batterie e semifinali dei 200 misti (finale il 3).

La Lastrigiana Ginevra Taddeucci martedì 30 luglio sarà in corsia nelle batterie dei 1500 stile libero di nuoto, le cui finali si svolgeranno il giorno dopo; giovedì 8 agosto affronterà invece la prova di fondo sulla distanza dei 10 chilometri.

Sempre il 30 il fiorentino Leonardo Deplano sarà impegnato nelle batterie dei 100 stile libero di nuoto con le finali in calendario per il 31; lo stesso nuotatore il 1°agosto sarà in vasca per le batterie dei 50 sl, la sua specialità (finale il 2).

Il 31 di nuovo nuoto e scherma: due discipline che vedono la Toscana sempre ai primi posti in Italia. La livornese Francesca Fangio disputerà le batterie dei 200 rana, con le finali in programma il 2 agosto. Il concittadino Pietro Torre farà invece la gara della sciabola a squadre.

Il pesista fiorentino Leonardo Fabbri, neo campione d’Italia e d’Europa nel getto del peso, sarà in pedana venerdì 2 agosto (finale il 3); nello stesso giorno il pisano Gabriele Cimini disputerà la gara di spada a squadre, il fiorentino Gabriele Rossetti le qualificazioni dello skeet, specialità del tiro a volo (finale il 3).

Il 3 agosto la tiratrice a volo aretina Martina Bartolomei affronterà le qualificazioni dello skeet, con la finale programmata per il giorno dopo, la schermitrice livornese Irene Vecchi sarà in pedana nella sciabola a squadre e l’astista fiorentino Claudio Michel Stecchi sarà in pista per le qualificazioni (finale il 5) mentre il 4 agosto la velocista pisana Anna Bongiorni debutterà nelle batterie dei 200 metri (recuperi il 5, finale il 6).

Il 6 agosto toccherà alla fiorentina Larissa Iapichino, d’argento nel lungo ai recenti Europei di Roma, che affronterà le qualificazioni della specialità nella quale primeggiò anche la mamma Fiona May (finale l’8).

Mentre il 7 sarà in gara il carrarino Emmanuel Chiebuka Ihemeje nelle eliminatorie del triplo con finale il 9, e la ciclista pontederese Vittoria Guazzini nell’inseguimento a squadre su pista; sempre la stessa il 9 disputerà il madison.

I Giochi parigini si stanno avvicinando alla conclusione: l’8 agosto la nuotatrice fiorentina Giulia Gabbrielleschi sarà in acqua per i 10 km del nuoto di fondo; il giorno 9 il takewondeka livornese Simone Alessio gareggerà nella categoria -80 kg e la livornese Sandrini Antilai si esibirà nel breaking: specialità al debutto olimpico.

Il 10 agosto, infine, il pisano Daniele Meucci sarà impegnato nella maratona. Per la nuotatrice bagnaripolese Matilde Biagiotti; il pietrasantino Lapo Bianciardi e la poggibonsese Irene Siragusa (atletica) non sono state al momento ancora comunicate le specialità nelle quali dovranno gareggiare.