La Toscana va a caccia dell’oro: in trentotto alle Olimpiadi di Parigi. Ecco chi può sognare la medaglia

Firenze, 17 luglio 2024 – Una squadra ben assortita, con più donne (20) di uomini (18). Con 38 qualificati per i Giochi di Parigi la Toscana è la terza regione d’Italia dopo Lombardia e Lazio. E Firenze (12) è la capofila, davanti a Pisa (7), Livorno (6), Siena (4), Prato e Massa-Carrara (3), Lucca (2) e Arezzo (1). Gli sport più rappresentati sono il nuoto, il nuoto di fondo e la pallanuoto (13), quindi: atletica (10), scherma (5), ciclismo, tennis e tiro a volo (2) e, con un solo atleta: breaking, canottaggio, pallavolo e taekwondo.

Trentotto alla Olimpiadi di Parigi, eccone alcuni: da sinistra Larissa Iachipino, Ginevra Taddeucci, AntilaiSandrini, Irene Siragusa, Samuele Ceccarelli, Lorenzo Bruni, Andrea Cosi e Leonardo Leonardo Depiano

Per 18 toscani Parigi sarà la prima Olimpiade, per 16 la seconda, tre di loro (la nuotatrice livornese Sara Franceschi, il maratoneta pisano Daniele Meucci e il tiratore a volo fiorentino Gabriele Rossetti) sono alla terza mentre il record lo vanta la sciabolatrice labronica Irene Vecchi alla quarta presenza in carriera, Matilde Biagiotti, di Bagno a Ripoli, 19 anni il 20 settembre, è la più giovane mentre il ‘veterano’ è il maratoneta pisano Daniele Meucci, dell’85, che dopo Londra 2012 e Rio 2016 fa ora il suo ritorno ai Giochi.

Ecco ora gli esordienti. Negli sport d’acqua, la poggibonsese Lisa Angiolini nei 200 rana e il fiorentino Leonardo Deplano nei 50, i 100 e la 4x100 stile libero; l’altra fiorentina Giulia Gabbrielleschi e la lastrigiana Ginevra Taddeucci nuoteranno nella Senna sui 10 chilometri mentre nella pallanuoto sarà la volta della fiorentina Caterina Banchelli, portiere del Setterosa e dei centroboa pratesi Lorenzo Bruni e Giuditta Galardi.

Nello skeet, specialità del tiro a volo, saremo presenti con l’aretina Martina Bartolomei oro agli European Games 2023 di Cracovia; l’atletica al via col pietrasantino Lapo Bianciardi nella 4x400, il velocista massese Samuele Ceccarelli campione d’Europa sui 60 indoor, il fiorentino Andrea Cosi nella marcia, e la lunghista fiorentina Larissa Iapichino, d’argento ai recenti Europei di Roma.

Nella pallavolo avremo la palleggiatrice samminiatese Carlotta Cambi, e nel canottaggio la pisana Silvia Terrazzi a bordo dell’otto. Infine la scherma col fiorettista pontederese Filippo Macchi e lo sciabolatore livornese Pietro Torre; poi la novità del breaking che esordisce a Parigi con la livornese Antilai Sandrini.

Fra gli atleti con già una presenza sulle spalle troviamo molti nomi noti. Fra questi i due tennisti recenti protagonisti sull’erba di Wimbledon: il carrarino Lorenzo Musetti e Jasmine Paolini di Castelnuovo Garfagnana. Poi i due ciclisti: il poggibonsese Alberto Bettiol e la pontederese Vittoria Guazzini; quindi il taekwondeka livornese Simone Alessio, lo spadista pisano Gabriele Cimini e la fiorettista livornese recente campionessa d’Europa Alice Volpi.

Nell’atletica , chance di medaglia per il pesista bagnaripolese Leonardo Fabbri, laureatosi quest’anno campione d’Europa, ma protagonisti annunciati anche la duecentista pisana Anna Bongiorni, il triplista carrarino Emmanuel Chiebuka Ihemeje, la staffettista (4x100) poggibonsese Irene Siragusa e l’astista fiorentino Claudio Michel Stecchi. Per chiudere, il nuoto, con la livornese Francesca Fangio, i fiorentini Filippo Megli, quinto a Tokyo nella 4x200 e Lorenzo Zazzeri, vicecampione mondiale e olimpico nella 4x100 e la pallanotista pratese Chiara Tabani, seconda a Rio 2016.