Siena-Grosseto, scontro tra due tir. Il traffico resta paralizzato per ore

Frontale tra due mezzi pesanti ieri mattina poco dopo mezzogiono sulla Siena-Grosseto. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, prima della galleria che conduce allo svincolo tra la Siena-Firenze e la Siena-Grosseto, due tir sono entrati in rotta di collisione riportando seri danni e paralizzando a lungo il traffico nella zona. Ferito uno dei due conducenti, che è stato trasportato all’ospedale Le Scotte.

Sul posto la Polizia Stradale, i vigili del Fuoco e il personale di Anas per i rilievi del caso e per la rimozione dei due mezzi pesanti, ma gli effetti del sinistro hanno avuto gravi ripercussioni in termini di circolazione generale: traffico il tilt per ore sulla bretella del Ruffolo, sia in direzione Siena-Grosseto-Arezzo e Firenze. La strada statale 223 ’di Paganico’ è stata infatti provvisoriamente chiusa al traffico all’altezza del km 69, a Siena per consentire la rimozione dei due mezzi pesanti. Fino al pomeriggio la circolazione proveniente da Bettolle in direzione Grosseto è stata temporaneamente indirizzata sulla viabilità locale di Siena. Per chi proveniva da Grosseto e procedeva in direzione Perugia, il percorso alternativo consigliato è stato la statale 674 – tangenziale di Siena.

E sempre ieri mattina, poco dopo le 10, ma in città nei pressi del viadotto Luglie si è registrato un altro incidente, stavolta tra due auto. Un 44enne è stato trasportato in codice 2 alle Scotte. Sul posto sono intervenute l’automedica di Siena, ambulanze della Misericordia di Siena e di Asciano. Allertate anche forze dell’ordine e vigili del fuoco.