L’ex sede di Cna in vendita. La trattativa accelera

Conto alla rovescia per la vendita della vecchia sede della Cna in via Simone Martini. La palazzina in mattoni, che ha ospitato l’associazione di categoria fino al 2021, è infatti oggetto di una trattativa privata, coperta da assoluto riserbo, che potrebbe arrivare a essere perfezionata a breve. La cessione dell’immobile è prevista entro la fine del 2025, ma nelle ultime settimane pare che l’operazione abbia subìto una forte accelerazione. Insieme all’edificio di via Simone Martini, è in vendita anche l’area di sosta retrostante, in quanto pertinenza della palazzina. In questi giorni starebbero arrivando lettere da parte di Cna a coloro che hanno un contratto in essere proprio con la locale Confederazione per l’Artigianato per il posto auto nel parcheggio. Nelle lettere ci sono le disdette dei contratti per cui si avvisa che l’area andrà liberata entro un certo termine. Il tutto in vista dell’imminente cambio di proprietà.

Pur nel riserbo della trattativa di compravendita, una delle certezze è che la nuova proprietà procederà alla ristrutturazione dell’immobile per trasformare gli (ormai ex) uffici in appartamenti, senza nessuna nuova cubatura in aggiunta. In pratica si tratterebbe di un’operazione di valorizzazione del patrimonio esistente, del quale tuttavia verrebbe necessariamente a cambiare la destinazione d’uso. E’ lo stesso Fabio Petri, vice presidente nazionale di Cna e presidente di Artigiancredito, ad ammettere: "La trattativa è in corso, speriamo che a breve possa andare in porto".

Dal luglio del 2021 Cna Siena si è trasferita in via delle Arti, dedicando a Stefano Bellaveglia e Marco Betti le sale principali e l’Auditorium nella nuova sede.

La Cna Siena negli ultimi anni ha raggiunto risultati importantissimi, con numeri che fanno dell’associazione di categoria di Siena una delle realtà più importanti nella governance della provincia.

Cristina Belvedere