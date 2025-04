Crollo termico in Toscana, torna l’inverno in meno di 24 ore: la data. Previsioni meteo

Firenze, 4 aprile 2025 – Temperature giù, freddo e vento forte: la Toscana nel giro di poche ore passerà dalla primavera all’inverno. Il crollo termico inizierà già da domenica 6 aprile.

Il meteorologo Antonio Sanò conferma la discesa di una bordata polare dalla Russia: in queste ore il nocciolo freddo staziona ancora sul Mar Bianco, tra Finlandia e Russia, ma nei prossimi giorni scivolerà velocemente verso sud. La discesa del nocciolo russo sarà la risposta alla risalita dell’anticiclone fino alla Scozia: come nel movimento del pendolo, l’alta pressione salirà verso il Paese delle cornamuse, mentre il nocciolo freddo polare russo crollerà verso sud, fino ai Balcani e all’Italia.

Giù le temperature, la Toscana torna in pieno inverno: le previsioni meteo

Nelle prossime ore avremo, comunque, ancora condizioni primaverili con prevalenza di sole; dunque fino a sabato le temperature massime raggiungeranno i 25 gradi da Nord a Sud.

Da domenica, dunque, cambierà tutto: il nocciolo russo colmo di aria fredda di origine polare provocherà dapprima dei rovesci tra basso Veneto ed Emilia Romagna poi verso tutte le regioni adriatiche centrali già in mattinata; entro il tardo pomeriggio alcuni acquazzoni a macchia di leopardo bagneranno gran parte del Sud e del Centro Italia, mentre al Nord si prevedono solo locali scrosci in spostamento dal Nord-Est verso il Nord-Ovest. Si tratterà di fenomeni isolati al Nord e non particolarmente diffusi nemmeno al Centro-Sud, ma localmente assumeranno carattere temporalesco con possibili grandinate e colpi di vento a causa dello scontro violento tra due masse d’aria completamente diverse, la massa d`aria nordafricana e quella russa.

La nota più importante di questo cambiamento di stagione, dalla primavera all’inverno in poche ore, sarà la drastica diminuzione delle temperature: nell`arco di 24 ore tutto lo Stivale registrerà un calo di 10° gradi sia nei valori massimi sia nei valori minimi.

Il 7 e l’8 aprile addirittura sono previste gelate mattutine: le gelate ad aprile, durante la fioritura, sono molto pericolose e purtroppo sono previste in Pianura Padana e su alcuni fondovalle del Centro. Possibili nevicate in Appennino. Intanto, fino a sabato 6 aprile il tempo sarà stabile e asciutto grazie a un promontorio anticiclonico che si espande sul Mediterraneo occidentale.

Previsioni meteo a cura del consorzio Lamma. Sabato 6 aprile: sereno o poco nuvoloso. Venti: deboli, in prevalenza da ovest, sud-ovest. Mari: calmi o poco mossi. Temperature: pressoché stazionarie o in lieve locale diminuzione. Domenica 7 aprile: variabile con nuvolosità in aumento con addensamenti più compatti sulle zone appenniniche. Possibili deboli precipitazioni inizialmente in Appennino (crinali e versanti adriatici), poi a carattere occasionale anche sulle zone centro meridionali. Venti: nord orientali inizialmente deboli, in rapido e deciso rinforzo dal pomeriggio con forti raffiche di Grecale anche sulle vallate e pianure. Mari: poco mossi. Temperature: stazionarie al mattino, in deciso calo (anche di 10 gradi) dal pomeriggio-sera. Lunedì 7 aprile: sereno o poco nuvoloso con locali addensamenti sulle zone appenniniche. Venti: moderati da nord-est. Mari: poco mossi sotto costa, mossi a largo. Temperature: in sensibile diminuzione. Martedì 8 aprile: nuvoloso con nubi più compatte nelle ore centrali della giornata; non si escludono occasionali piovaschi in Maremma. Venti: di Grecale, deboli o a tratti moderati nel pomeriggio. Mari: poco mossi sottocosta, mossi a largo. Temperature: minime in locale calo con possibili gelate sulle vallate interne più riparate dal vento; massime stazionarie e inferiori alle medie.