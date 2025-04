Meteo in Toscana: stop alla primavera, il caldo può attendere. Quanto dura la fase fredda

Firenze, 2 aprile 2025 – Ci attende un ritorno del freddo tra domenica e lunedì prossimi. Il meteo continua ad essere molto instabile. Ed è ancora decisamente presto per pensare ad un cambio dell’armadio.

La primavera è una delle stagioni più dinamiche fatta di una forte alternanza tra giorni di pioggia e di sole

Dopo l’ingresso di aria fredda nella giornata di ieri, 1 aprile, oggi il tempo è in graduale miglioramento su tutta la Toscana. Secondo le previsioni, da domani, mercoledì 3 aprile, l’alta pressione dominerà la scena, garantendo giornate prevalentemente soleggiate almeno fino a sabato 6 aprile.

Le temperature massime torneranno a salire e già da giovedì potrebbero superare i 20 gradi nelle zone interne, tanto da arrivare localmente anche a 21-22 gradi.

Tuttavia, le minime scenderanno leggermente sotto la media del periodo, con valori attorno ai 5 gradi in pianura e persino più bassi in alcune aree come il Mugello, la Garfagnana e l’aretino. Questo comporterà un’elevata escursione termica tra il giorno e la notte.

Nei prossimi giorni il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, con qualche annuvolamento pomeridiano nelle zone interne mercoledì 3 aprile, ma senza particolari rischi di pioggia.

La situazione cambierà a partire da domenica 7 aprile, quando una nuova irruzione di aria fredda farà crollare le temperature. Il calo sarà più sensibile lunedì 8 aprile, con massime che scenderanno tra i 10 e i 15 gradi. In montagna si prevedono diminuzioni anche di 5-10 gradi. Addirittura, tra domenica e lunedì qualche fiocco di neve potrebbe cadere sull’Appennino.

Dopo questo breve colpo di coda invernale, da martedì 9 aprile le temperature torneranno a salire gradualmente. Tuttavia, la settimana prossima resterà in generale piuttosto fredda almeno fino a giovedì 11 aprile. Al momento, non si prevedono gelate in pianura, ma la situazione sarà da monitorare. E per Pasqua? Le previsioni per il weekend pasquale sono ancora incerte e sarà necessario attendere ulteriori aggiornamenti nei prossimi giorni.