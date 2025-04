Dallo psicologo di base in sei mesi 62 utenti, anche 6 minori e 4 anziani

Lo psicologo di base funziona. Attivato dalla Regione nel settembre scorso, il servizio nell’Asl Sud Est è già operativo in tre Case della Salute, una per provincia e a Siena è disponibile a Fontebecci. Qui dal 18 settembre 2024 al 31 marzo 2025 sono stati presi in carico 62 utenti, di cui 52 nella fascia d’età tra i 18 e i 65 anni, 6 minori e 4 over 65.

Il servizio consiste in sei incontri gratuiti con lo psicologo di base, nuova figura che si affianca al medico di medicina generale e al pediatra nell’assistenza di base appunto.

E l’assessore regionale Simone Bezzini ha fatto visita a Fontebecci per incontrare la psicologa Rossella Primola, accompagnato dal direttore della Zona distretto Lorenzo Baragatti, dalla direttrice dell’Area dipartimentale di Psicologia Asl Margherita Papa e dal direttore della Psicologia Siena Luca Pianigiani.

E’ il medico di famiglia (e anche il pediatra) ad inviare i pazienti e attivare lo psicologo. Il servizio non è fondato su un approccio diagnostico, ma di prevenzione del disagio e cerca di intercettare precocemente situazioni problematiche. "Ho potuto apprezzare in prima persona il valore di questo servizio innovativo – conferma l’assessore Bezzini –. I numeri e i risultati dei percorsi attivati fino ad oggi sono positivi e ho riscontrato un buon livello di collaborazione tra i professionisti che operano nella struttura. Dalla sua attivazione il servizio sta offrendo risposte concrete, per cui abbiamo deciso di estenderlo ad altre realtà, tra cui la Casa di comunità di Abbadia San Salvatore, dove nei prossimi mesi sarà attivato lo psicologo di base".

"La sperimentazione del servizio nella Casa della Salute di Siena sta dando ottimi risultati – aggiunge il direttore della SdS Lorenzo Baragatti –. In particolare si apprezzano i numeri di persone prese in carico, gli approcci multidisciplinari, la possibilità di erogare prestazioni con percorsi appropriati e la soddisfazione dei cittadini che possono usufruire di questa prestazione specialistica di prossimità".