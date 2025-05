La mensa a porta Romana: "Dopo il via libera alla vendita di Bandini"

E’ atteso per metà maggio il via libera dalla Regione al Dsu per la messa in vendita (con bando) dell’immobile ex mensa Bandini. Il ’nullaosta’ è indispensabile per iniziare a lavorare alla complessa operazione necessaria per ’acquisire’ (affittare) la seconda mensa in centro. L’immobile è stato individuato: è un palazzo di due piani, indipendente, a porta Romana, a 50 metri dal San Niccolò, di proprietà delle Pie Disposizioni. E’ una proprietà privata, ex residenza per anziani, che grazie ad una triangolazione - fra proprietari, Comune e Dsu - potrà essere locata per un lungo periodo, da 20 a 30 anni, a fronte di lavori di adeguamento al nuovo utilizzo ristorativo, a carico del gestore.

Ma per dirottare le risorse già a budget del Dsu da Bandini a Porta Romana, occorre la messa in vendita dell’ex mensa, in modo da svincolare il finanziamento. Dopodiché partirà la trattativa con le Pie Disposizioni, che richiederà anche il parere dell’avvocatura di Stato: "Dovremo anche fare uno studio sulla potenziale frequentazione della nuova mensa - dice il dg Enrico Carpitelli - che non poggia su dati storici ma sul numero degli studenti frequentanti la didattica in quella zona della città".

L’immobile piace a tutti: per la localizzazione lontana e alternativa a Sant’Agata, per la facilità di fruizione e per la logistica dei rifornimenti. Bocciato invece, per le stesse ragioni, l’immobile Bandini, stoppato dal Comune dopo l’opposizione dei co-proprietari e i malumori di residenti e della Contrada: "Il Genio civile - ancora il dg Carpitelli – ha giudicato la struttura ’vulnerabilissima’, con stima di lavori per la messa in sicurezza di 9 milioni". "Non siamo contrari alla seconda mensa in centro - aggiunge il vicesindaco Michele Capitani – ma all’immobile di via Bandini, non idoneo ad ospitare un servizio di ristorazione".