Trekking della Memoria. Presentato il progetto sul tema digitalizzazione

Percorsi nella memoria in una mappa della città. Notevole partecipazione di studenti del Roncalli, ieri mattina a Poggibonsi presso Accabì, alla presentazione del progetto di digitalizzazione della carta del Trekking della Memoria ad opera degli stessi giovani dell’Istituto di Istruzione superiore. Il percorso nei luoghi della città segnati dalla storia è adesso anche in formato digitale grazie al progetto che ha coinvolto una classe del Roncalli. La quinta A SIA (Sistemi Informativi Aziendali) si è attivata nelle operazioni. "Un gran lavoro che intreccia competenze informatiche, educazione civica e storia – ha detto l’assessora alla cultura e all’Istruzione del Comune, Elisa Tozzetti – e per questo ringrazio la scuola, e gli studenti che insieme agli insegnanti sono stati impegnati nel progetto. Un modo per creare un ponte fra passato e futuro. Un modo per promuovere la nostra storia e quei valori di democrazia, libertà, pace di cui soprattutto i più giovani devono avere cura". Ecco gli studenti protagonisti: Leonardo Alfaioli, Niccolò Barberino, Francesco Baroncini, Vito Benucci, Antonio Breglia, Rejeb Chaabane, Helena Marsicano, Viola Martinucci, Francesco Minucci, Yefri Padilla, Sam Ricotta. Hanno lavorato a partire dalla mappa in pdf del "Trekking della memoria" che è stato realizzato nel 2024 con l’Istituto Storico della Resistenza Senese in collaborazione con il Laboratorio Marmocchi e con la sezione soci Unicoop. Gli studenti hanno mappato i luoghi dal sito google my maps e realizzato il sito web. Una mappa interattiva da cui è possibile ricavare tutte le informazioni sui luoghi del trekking. Insieme alla classe che ha curato il progetto, accompagnata dalla professoressa Cinzia Massi, hanno partecipato all’evento le classi Terza A SIA e quarta A insieme alle insegnanti Domenica Mangieri e Doretta Lippi. Presenti anche Riccardo Bardotti dell’Istituto Storico e Mauro Minghi del Laboratorio Marmocchi. L’evento si è concluso con le lettura di testi di Piero Calamandrei. Sabato il trekking in collaborazione con Bellavista Escursioni. Partenza alle 10 dallo stadio comunale Stefano Lotti: vinicola Fassati, ponte sul "Canale", largo Dino Bellucci, deviazione torrente Staggia, ferrovia per Colle di Val d’Elsa, vecchia stazione ferroviaria, Fabbrichina, Casa del Popolo, teatro di Poggibonsi, piazza del Gioco, i Fossi, Palazzo Comunale, Forno del Topo (piazza Matteotti). Arrivo previsto alle 12 in piazza Nova.