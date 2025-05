Diritto allo studio. Residenze a pieno regime e liste esaurite. Alla De Nicola 366 posti

Tornano a pieno regime i due edifici del complesso residenziale universitario De Nicola a San Miniato, con la messa a disposizione di tutti i 366 posti letto. "Con il ripristino della struttura è stata esaurita ad aprile la graduatoria degli aventi diritto - per meriti e per Isee – a Siena di un posto alloggio nelle case dello studente": a dare la notizia sono il presidente del DSU Toscana Marco Del Medico e il direttore generale Enrico Carpitelli, alla presenza del rettore Unisi Roberto Di Pietra, del prorettore Unistrasi Massimiliano Tabusi, della consigliera regionale Anna Paris, del vicesindaco Michele Capitani e della rappresentante degli studenti Greis Tabaku.

Con il recupero della De Nicola sono 1.180 i posti letto distribuiti in 9 residenze universitarie, di cui 2 nel Comune di Monteriggioni. Si è quindi sanato il deficit che si era venuto a creare a seguito della programmazione degli interventi di manutenzione con la temporanea riduzione dei posti letto: dal 2022 ad oggi sono stati sette gli interventi su cinque residenze (tre i lotti alla De Nicola), per complesivi 2,7 milioni di euro. Si è trattato di una serie di interventi sugli impianti di sicurezza, le certiticazioni antincendi.

Sono stati interessati dalla manutenzione i due lotti della residenza De Nicola a San Miniato, la residenza alla Tognazza, le residenze di via San Marco e di Fontebranda e la Bandini in viale Sardegna per un totale di 605 posti letto. Interventi che hanno comportato inizialmente soluzioni alternative presso privati, per 152 posti letto dislocati in varie strutture. Dall’anno accademico 2023/24, con il progressivo completamento dei lavori di manutenzione, sono riprese le assegnazioni nelle varie strutture agibili.

Per quanto riguarda il complesso De Nicola, gli interventi di adeguamento alle norme di prevenzione incendi hanno consentito di riportare a piena capacità i due edifici e hanno riguardato anche la mensa universitaria, la palestra ed il parcheggio. L’azione di ammodernamento proseguirà con il rifacimento dell’intonaco della facciata prospiciente il parcheggio del lotto 2 e parte dal lastrico solare del lotto 1 grazie a somme straordinarie messe a disposizione dalla Regione nel 2024.

Presenti anche alcune rappresentanze studentesche che hanno ribadito le criticità della mensa; Greis Tabaku ha puntato l’attenzione sull’orizzonte 2027 quando il Dsu dovrà fare i conti col disavanzo di 18 miliioni e la ricerca di nuovi finanziamenti.

Paola Tomassoni