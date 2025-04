Incidente, muore in moto: perde il controllo del mezzo e finisce fuori strada

Firenzuola (Firenze), 4 aprile 2025 – Tragedia della strada in provincia di Firenze. Un uomo di 68 anni è morto mentre percorreva con la sua moto il passo del Giogo, non lontano da Firenzuola, sull’Appennino toscano.

Secondo le ricostruzioni il centauro, nel pomeriggio di venerdì 4 aprile, stava percorrendo il passo quando ha perso il controllo del mezzo. Si sarebbe trattato dunque di un incidente autonomo. Nel cadere, l’uomo è finito a bordo strada, nel fossetto che costeggia la strada di montagna.

L’impatto è stato molto violento. L’allarme sarebbe stato dato da alcuni automobilisti di passaggio. Sono stati loro a dare i primi soccorsi, allo stesso tempo lanciando l’allarme attraverso il cellulare. E’ intervenuto il personale del 118 ma le condizioni del centauro sono apparse subito gravissime ed è morto poco dopo.

Per i rilievi sono intervenuti anche i carabinieri e la Polizia Municipale. Si cerca di ricostruire adesso l’incidente. La giornata era buona e la strada non era bagnata. In un primo tempo era intervenuto anche l’elisoccorso, ma invano. Il Passo del Giogo è un luogo molto amato dai motociclisti di tutta Italia. Nel weekend soprattutto sono in tanti gli appassionati che si ritrovano su queste strade.