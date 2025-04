Memorial Elisa Pezzini: un impegno per la sicurezza stradale e la prevenzione

In perfetto equilibrio tra riflessione e leggerezza, tra nostalgia e speranza, ricordi del passato e progetti per il futuro. Così, toccando nel profondo le emozioni, in un alternarsi di interventi istituzionali e performance artistiche, al teatro “Jenco“ si è svolto ieri mattina l’ottavo “Memorial“ dedicato ad Elisa Pezzini, scomparsa nel giugno 2015 a causa di un incidente. E se quell’attimo si potesse cambiare, tra pochi giorni Elisa avrebbe compiuto trant’anni.

Nel suo ricordo, sempre più presente, i genitori Simona Di Vita e Stefano Pezzini hanno fondato la onlus “Il sorriso di Elisa“, che in dieci anni di attività ha incontrato oltre un migliaio di giovani. Avviando con le scuole – quest’anno sono stati coinvolti l’Isi “Piaggia“, il liceo “Chini“ e l’alberghiero “Marconi“ di Seravezza – un percorso di educazione alla sicurezza e contro la violenza stradale, per costruire nelle nuove generazioni una coscienza della prevenzione.

"Con generosità e tenacia Simona e Stefano – ha detto il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, intervenendo al Memorial con un video messaggio – hanno fatto del proprio dramma un’esperienza collettiva, e ogni loro iniziativa ha il senso di salvare delle vite". Un impegno immenso con il futuro, e "Fondamentale per il nostro territorio – ha aggiunto il vicesindaco Valter Alberici –, e l’amministrazione sarà sempre accanto a “Il sorriso di Elisa".

Dopo il coinvolgente spettacolo teatrale della compagnia “I Vulnerabili“, capaci di portare in scena il tema della prevenzione degli incidenti stradali con la giusta dose di ironia e serietà , e le esibizioni di danza delle scuole “Ryalb“ e “Street Soul“, è stata infine assegnata l’annuale borsa di studio finanziata dall’associazione. E ad aggiudicarsela, con uno spot sui rischi della strada e il valore della prudenza, sono stati gli alunni della classe IV dell’alberghiero “Marconi“ di Seravezza.