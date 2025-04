Dipendente comunale muore nel grave incidente, il sindaco: “Lascia un grande vuoto”

Cascina (Pisa), 4 aprile 2025 – Lutto a Cascina. Saverio Saviozzi, dipendente comunale di 64 anni, è deceduto in seguito a un grave incidente stradale avvenuto nella serata di giovedì 3 aprile sulla Tosco-Romagnola.

L’incidente è avvenuto intorno alle 19:30. Si è trattato di uno scontro tra moto e auto. Saverio era in sella al veicolo a due ruote quando è avvenuto il violento impatto. Lanciato l’allarme al 112, i sanitari hanno portato il prima possibile il 64enne in ospedale, dove è arrivato in gravissime condizioni. Poi nella mattina di venerdì 4 aprile la notizia del decesso.

Sui social Michelangelo Betti, sindaco di Cascina, esprime le sue condoglianze alla compagna e al figlio. “Condoglianze – scrive – che invio a nome mio, degli amministratori e di tutto il personale del Comune. Saverio è sempre stato un lavoratore serio, apprezzato dai colleghi e pronto alla battuta. Lascia un grande vuoto e si tratta, per tutti, di un grande dolore, che colpisce ancor di più per come è arrivato”.