Incidente fra 3 veicoli, chiusa la strada Statale a Ponsacco

Ponsacco (Pisa), 2 aprile 2025 – Incidente sulla strada statale 439 Sarzanese Valdera. Secondo le prime informazioni sarebbero 3 i veicoli coinvolti. La strada è stata chiusa provvisoriamente in entrambe le direzioni. Lo scontro si è verificato, per cause in corso di accertamento, nel territorio di Ponsacco nel pomeriggio di oggi, 2 aprile. Sul posto, personale Anas e forze dell'ordine per la gestione del traffico in sicurezza e consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.