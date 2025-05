Lavori a pieno ritmo sulla Palaiese: "La situazione resta però complessa"

La situazione resta complessa. Anche se proseguono i lavori della Provincia di Pisa sulla sp36 Palaiese, colpita duramente in più punti da movimenti franosi e da danni alla viabilità occorsi durante i violenti eventi meteo di marzo scorso. "Ad oggi la circolazione viaria è ancora interdetta perché le condizioni del tratto sono davvero piuttosto serie", spieha il presidente dell’ente Massimiliano Angori che ha effettuato un nuovo sopralluogo nella giornata di martedì. "La nostra struttura tecnica provinciale è assiduamente al lavoro, intanto, per garantire dal prossimo 6 maggio la viabilità in sicurezza almeno del trasporto pubblico locale e del trasporto scolastico, per i quali sarà riaperto il traffico, per cercare di abbattere almeno alcuni dei disagi sul territorio – aggiunge –. È il massimo che è possibile fare adesso, viste le condizioni della viabilità provinciale. Contemporaneamente siamo al lavoro per una totale riapertura che non avverrà prima di alcuni mesi. Al momento gli interventi sono stati realizzati in somma urgenza dall’ente provinciale. Il costo complessivo del ripristino e messa in sicurezza della viabilità si aggira intorno a 1.2 milioni di euro, che appena possibile finanzieremo". "Purtroppo la situazione sul nostro territorio è molto complessa, ed è necessario procedere per step per garantire la piena sicurezza di tutti i cittadini e le cittadine – dice la sindaca Marica Guerrini –. Ringrazio la Provincia di Pisa e il presidente Angori per la piena disponibilità e operatività fin dai primi momenti dell’evento meteo che ha colpito così duramente il nostro territorio, e per il lavoro svolto fin qui. Come amministrazione comunale continueremo a monitorare gli interventi chiedendo, per quanto possibile, di accorciare i tempi di riapertura della viabilità".

C. B.