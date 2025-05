Palazzo della Cancelleria 200mila euro dalla Regione per i lavori di restauro

MONTOPOLILa Regione Toscana ha stanziato 200mila euro (10mila quest’anno e 190mila nel 2026) per i restauri del Palazzo dell’Antica Cancelleria di Montopoli. "Una piacevole sorpresa – commenta la sindaca Linda Vanni (nella foto con l’assessore Marzio Gabbanini) – Grazie al consiglio regionale e all’impegno personale del presidente Eugenio Giani per aver scommesso su questo progetto. Un impegno importante che premia Montopoli e ciò che stiamo facendo. Un grazie agli uffici comunali e alla responsabile, l’architetta Ilaria Bellini. Un progetto che fa parte dei primi obiettivi nel nostro primo bilancio di previsione. Sarà un luogo centrale per la cultura e di rappresentanza".

Il progetto di massima redatto dagli uffici comunali prevede una spesa di 230mila euro. Nell’antico palazzo di fine 1400 troverà posto l’ufficio turistico al piano terreno e in uno dei saloni al primo piano la sala consiliare. Nell’attuale sala consiliare di palazzo Guicciardini verrà trasferita la polizia municipale. "Grazie alla Regione per l’attenzione messa su Montopoli – ha detto l’assessore al turismo Marzio Gabbanini – Un sostegno che premia il nostro sforzo proprio nell’ambito della promozione turistica, un invito ad andare avanti su questa strada".