Torna la Festa sulle Serre. Il passato è più che vivo

Peccioli celebra le sue radici con la tradizionale Festa Sulle Serre, un evento che mantiene vivo il sapore autentico delle antiche tradizioni della comunità. Questa festa, che si svolge alla chiesa della Madonna delle Serre, simbolo della comunità agreste e cuore pulsante del paese, rappresenta un momento di unione e di riscoperta delle proprie origini. Le radici di una comunità sono nelle sue tradizioni, e a Peccioli questa verità si tramanda di generazione in generazione, senza perdere il suo fascino e il suo significato. La Festa Sulle Serre testimonia come il passato possa essere il fondamento del futuro.

Il programma dell’evento si articolerà in due giornate ricche di appuntamenti: sabato 3 maggio, alle 21, si terrà la fiaccolata verso la chiesa della Madonna delle Serre, con partenza da Peccioli o da Montecchio, un momento suggestivo che richiama le tradizioni più autentiche. Domenica 4 maggio, dalle 7.30, sarà attivo un servizio di bus navetta da Peccioli e Montecchio. Alle 8.15 e alle 11.15 si svolgeranno le Sante Messe nella chiesa della Madonna delle Serre. Per il pranzo, sono previste diverse opzioni: un menù fisso a 12 euro ai tavoli di Trasparenze, oppure un lunch box per il pranzo al sacco a 6 euro. Durante la giornata, grandi e piccini potranno divertirsi con gelati, bomboloni, giochi, spettacoli e attività dedicate ai bambini. Inoltre, ci sarà una fiera di beneficenza, un mercatino, e l’esposizione di trattori storici, per celebrare il patrimonio agricolo e culturale della zona.

La Festa delle Serre era un giorno speciale, segnato dalla pulizia delle fosse, dalla "sterpatura" e dai lavori in fattoria. La sera prima si accendevano i fuochi bruciando gli "olivastri", creando uno spettacolo magico lungo il viale alla chiesa, a Peccioli e alle Palangole. La domenica si celebravano fino a quattro Messe, seguite da una processione. Le bambine partecipavano vestite da comunione con lo stendardo, accompagnate dalla Filarmonica. La festa includeva bancarelle di dolci e ciliegie, giochi tradizionali e una famosa gara: le donne con la brocca d’acqua correvano dall’alto della chiesa all’aia del Gelso senza far cadere nulla. È rimasto vivo anche il ricordo del palio.