CastelBike, in bici nei boschi delle Cerbaie

CASTELFRANCO

Torna CastelBike nei boschi delle Cerbaie e della riserva naturale di Montefalcone con due percorsi da 20 e 45 chilometri. Ritrovo e iscrizione domenica 4 maggio alle 7,30 in piazza Bertoncini a Castelfranco. La manifestazione è organizzata dal Ccn-Centro commerciale naturale di Castelfranco e Confcommercio con la compartecipazione della Camera di Commercio Terre di Pisa, il patrocinio del Comune e la collaborazione del Reparto carabinieri biodiversità di Lucca, Sicur Delta e Dottor Bike Store.

"Riproponiamo questo evento dopo il successo dello scorso anno – dice Paolo Marinari presidente del Ccn – Il nostro obiettivo è anche quello di valorizzare i boschi delle Cerbaie, luoghi splendidi. Intendiamo procedere a una pulizia costante, non solo in occasione del raduno". Apprezzamento dal sindaco Fabio Mini che parla di "ottima forma di promozione del territorio". "Da parte dell’amministrazione c’è la massima collaborazione per il centro storico", dice l’assessore allo sviluppo economico Pino Calò. "La maggior parte delle persone pensa che Montefalcone sia qualcosa di chiuso, ma non è così, abbiamo tanti progetti su quella zona", sottolinea il maresciallo Giuseppe Tommaselli, comandante del nucleo carabinieri biodiversità di Montefalcone.

Soddisfazione da parte di Confcommercio con Alessandro Simonelli e Luca Favilli. Sempre domenica, nel centro storico, CastelBike Junior e alla fine Pastaparty alla contrada San Martino. Team Nuoto Cuoio e la pallavolo femminile gestiranno i ristori.